Бои Газиев – Спивак, Алмабаев – Перес и Уланбеков – Хоригучи пройдут 22 ноября в Катаре
UFC анонсировали несколько боев карда турнира в Катаре.
Напомним, событие серии UFC Fight Night пройдет в Дохе 22 ноября.
Сергей Спивак (17-6) подерется с Шамилем Газиевым (14-1), Алекс Перес (25-9) – с Асу Алмабаевым (22-3), а Тагир Уланбеков (17-2) – с Киоджи Хоригучи (18-2).
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
