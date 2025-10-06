0

Бои Газиев – Спивак, Алмабаев – Перес и Уланбеков – Хоригучи пройдут 22 ноября в Катаре

UFC анонсировали несколько боев карда турнира в Катаре.

Напомним, событие серии UFC Fight Night пройдет в Дохе 22 ноября.

Сергей Спивак (17-6) подерется с Шамилем Газиевым (14-1), Алекс Перес (25-9) – с Асу Алмабаевым (22-3), а Тагир Уланбеков (17-2) – с Киоджи Хоригучи (18-2).

Тагир Уланбеков подписал новый контракт с UFC

Американец вышел на бой под Тимати, Хабиб – снова в октагоне. Так UFC ворвался с турниром в Баку

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
