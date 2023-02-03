Анкалаев бросил вызов Хиллу: «Осторожнее с желаниями, толстячок»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев отреагировал на слова чемпиона , который готов подраться с россиянином.

«Осторожнее с желаниями, толстячок. Я иду за своим поясом», – сказал Анкалаев.

Хилл стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, победив в бою за вакантный титул на UFC 283.

Анкалаев бился за этот же титул на UFC 282 против , но поединок закончился вничью.

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