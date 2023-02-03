Анкалаев бросил вызов Хиллу: «Осторожнее с желаниями, толстячок»
Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев отреагировал на слова чемпиона Джамала Хилла, который готов подраться с россиянином.
«Осторожнее с желаниями, толстячок. Я иду за своим поясом», – сказал Анкалаев.
Хилл стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, победив Гловера Тейшейру в бою за вакантный титул на UFC 283.
Анкалаев бился за этот же титул на UFC 282 против Яна Блаховича, но поединок закончился вничью.
Джамал Хилл согласен драться с Анкалаевым: «Это было бы справедливо»
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