Анкалаев бросил вызов Хиллу: «Осторожнее с желаниями, толстячок»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Ян Блахович Магомед Анкалаев Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев отреагировал на слова чемпиона Джамала Хилла, который готов подраться с россиянином.

«Осторожнее с желаниями, толстячок. Я иду за своим поясом», – сказал Анкалаев.

Хилл стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, победив Гловера Тейшейру в бою за вакантный титул на UFC 283.

Анкалаев бился за этот же титул на UFC 282 против Яна Блаховича, но поединок закончился вничью.

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3 комментария

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Фарит Абдрашитов
Мага! Тебе уже отбил ноги один толстячок.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ST-L
Ответ gosha7202@mail.ru
Ох уж эти неловкие попытки трэштока
мне аж самому неудобно стало от этого. Ну есть же деньги, найми сммщика, который построит стратегию с учетом твоей персоны. Никто не говорит, что надо как Конор или Хамзат зажигать, но чтобы выглядело чуть органичнее
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gosha7202@mail.ru
Ох уж эти неловкие попытки трэштока
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-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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