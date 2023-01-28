Царукян вызвал Чендлера на бой: «Самый низкий IQ в дивизионе против нового поколения ММА»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Боец легкого веса UFC Арман Царукян обратился к Майклу Чендлеру.

«Эй, пришло время защитить свое место в рейтинге! Самый низкий IQ в дивизионе против нового поколения ММА. Я не вижу тебя на вершине», – написал Царукян в соцсетях.

На данный момент Царукян занимает восьмое место в рейтинге легковесов. В декабре-2022 он единогласным решением судей победил Дамира Исмагулова.

Чендлер – пятый. В ноябре-2022 он удушением проиграл Дастину Порье. У него только одна победа в четырех последних боях.

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9 комментариев

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Прогноз Черданцева
Чендлер по своим высказываниям как раз вызывает больше уважения чем остальные, и мысли грамотно и разумно излагает, а манера ведения боя направлена только на зрителя и на продажу ppv, всегда складывается ощущение что если бы Майкл меньше расходавл свой ресурс в 1-2 раунде и больше использовал борьбу, то многие бы бои сложились не так как есть сейчас.
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Мама Живанилда
Ответ Isa Babaev
У Майкла 2 победы в ЮФС, над пробитым Хукером с 4 поражениями в 5 боях и над инвалидом (при всем уважении ) Тони. Притом всем топам он проиграл Царукян однозначно фаворит
Чендлер хоть и проиграл всем топам, но всегда соперники на волоске были. А какие у Царукяна есть козыри? Просто впустую слил Гамроту.
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Максим Иванов
Армянину нужно поменьше болтать,можно улететь в первом раунде от Чендлера,выдержит он этот град или нет лотерея
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GBale
Ответ Isa Babaev
У Майкла 2 победы в ЮФС, над пробитым Хукером с 4 поражениями в 5 боях и над инвалидом (при всем уважении ) Тони. Притом всем топам он проиграл Царукян однозначно фаворит
а кого из топов побил Царукян ?
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Isa Babaev
У Майкла 2 победы в ЮФС, над пробитым Хукером с 4 поражениями в 5 боях и над инвалидом (при всем уважении ) Тони. Притом всем топам он проиграл
Царукян однозначно фаворит
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Евгений Лаптев
А как он измерил iq дивизиона?
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JUVEMAGA007
Ответ Murad995
На вряд ли царукян сможет пройти первый раунд с Чендлером
Это сарказм ?
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HolyKim
жестко он конечно себя назвал
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Murad995
На вряд ли царукян сможет пройти первый раунд с Чендлером
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-2
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