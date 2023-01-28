Царукян вызвал Чендлера на бой: «Самый низкий IQ в дивизионе против нового поколения ММА»

Боец легкого веса UFC Арман Царукян обратился к .

«Эй, пришло время защитить свое место в рейтинге! Самый низкий IQ в дивизионе против нового поколения ММА. Я не вижу тебя на вершине», – написал Царукян в соцсетях.

На данный момент Царукян занимает восьмое место в рейтинге легковесов. В декабре-2022 он единогласным решением судей победил Дамира Исмагулова.

Чендлер – пятый. В ноябре-2022 он удушением проиграл Дастину Порье. У него только одна победа в четырех последних боях.

Царукян отказался помогать Волкановски в подготовке к бою с Махачевым