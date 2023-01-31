Александр Емельяненко – о съемках в сериале: «Прочувствовал на себе, как непросто быть актером!»

Теги Александр Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко рассказал о съемках в сериале «Патриот», в котором он исполнил роль самого себя.

«Мне всегда нравилось себя пробовать в чем-то новом, и в «Патриоте» я сыграл эпизодическую роль, самого себя.

Мне довелось прочувствовать на себе, как это непросто – быть актером! Даже моя маленькая роль заняла 3 полноценных дня съемок с утра до позднего вечера.

Сколько другие актеры проводят на площадке для того, чтобы снять целый сериал – страшно представить», – сказал Емельяненко-младший.

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