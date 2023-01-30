UFC поздравил Колби Ковингтона с 50-м чистым допинг-тестом, подарив толстовку

Полусредневес UFC Колби Ковингтон сдал более 50 допинг-тестирований.

По информации USADA, американец был протестирован 52 раза с тех пор, как UFC стала партнером с антидопинговым агентством в 2015 году.

Ковингтон сдал один тест в 2015-м, четыре – в 2016-м, пять – в 2017-м, 12 – в 2018-м, восемь – в 2019-м, шесть – в 2020-м, семь – в 2021-м и девять – в 2022-м.

За свое достижение Ковингтон получил специальную толстовку.

В последнем поединке 6 марта 2022-го Ковингтон победил судейским решением Хорхе Масвидаля.

Дана Уайт анонсировал бой Гилберта Бернса и Хорхе Масвидаля