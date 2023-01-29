Федор Емельяненко прилетел в Лос-Анджелес: до боя с Бейдером осталась неделя

Теги Федор Емельяненко Bellator Вадим Немков Емельяненко – Бейдер Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков сообщил о прибытии Федора Емельяненко в Калифорнию.

В ночь на 5 февраля Емельяненко-старшему предстоит титульный бой в тяжелом весе против Райана Бейдера. Поединок возглавит турнир Bellator 290, который пройдет в Сан-Хосе (Калифорния).

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7 комментариев

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Ussaev M
Может хватит?
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Ivan85
Ответ Андрей Карцев
ФЁДОР, УДАЧИ💪💪
Не поможет. Отхватит прям на глазах своего всевышнего
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Elkorazon01
Полетел в США чтоб лечь в начале боя😂как в первом бою
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Дмитрий
Коллективный запад напал на Россию, а эти в логово иблиса поехали деньги зарабатывать и на солнышке греться. Еще одна скрепа будет с фингалами
+2
-4
-2
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Оскар Муравьев
Приехал люлей получать надеюсь бейдер уничтожит скрепного
+5
-6
-1
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Андрей Карцев
ФЁДОР, УДАЧИ💪💪
+8
0
+8
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zdr7qy9vq9
За Последнего Вентилятора
+3
-4
-1
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