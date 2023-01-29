Федор Емельяненко прилетел в Лос-Анджелес: до боя с Бейдером осталась неделя
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков сообщил о прибытии Федора Емельяненко в Калифорнию.
В ночь на 5 февраля Емельяненко-старшему предстоит титульный бой в тяжелом весе против Райана Бейдера. Поединок возглавит турнир Bellator 290, который пройдет в Сан-Хосе (Калифорния).
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