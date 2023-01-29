Федор Емельяненко прилетел в Лос-Анджелес: до боя с Бейдером осталась неделя

Чемпион Bellator в полутяжелом весе сообщил о прибытии в Калифорнию.

В ночь на 5 февраля Емельяненко-старшему предстоит титульный бой в тяжелом весе против Райана Бейдера. Поединок возглавит турнир Bellator 290, который пройдет в Сан-Хосе (Калифорния).

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