Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе пошутил над происшествием с участием .

Напомним, что Конора, ехавшего на велосипеде, сбил невнимательный автомобилист. Сехудо, комментируя инцидент, напомнил Макгрегору о его проблемах с выносливостью.

«Рад, что ты в порядке. Слышал, ты был на велосипеде, потому что у тебя кончился бензин», – написал Сехудо в соцсетях.

Конора сбила машина во время велопрогулки: «Спасибо борьбе и дзюдо – умение падать спасло мне жизнь»

Конор показал последствия аварии, когда во время велопрогулки его сбила машина