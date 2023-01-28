Сехудо – об ДТП Конора: «Слышал, ты был на велосипеде, потому что у тебя кончился бензин»
Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо пошутил над происшествием с участием Конора Макгрегора.
Напомним, что Конора, ехавшего на велосипеде, сбил невнимательный автомобилист. Сехудо, комментируя инцидент, напомнил Макгрегору о его проблемах с выносливостью.
«Рад, что ты в порядке. Слышал, ты был на велосипеде, потому что у тебя кончился бензин», – написал Сехудо в соцсетях.
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