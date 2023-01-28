Сехудо – об ДТП Конора: «Слышал, ты был на велосипеде, потому что у тебя кончился бензин»

Теги происшествия UFC Генри Сехудо Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо пошутил над происшествием с участием Конора Макгрегора.

Напомним, что Конора, ехавшего на велосипеде, сбил невнимательный автомобилист. Сехудо, комментируя инцидент, напомнил Макгрегору о его проблемах с выносливостью.

«Рад, что ты в порядке. Слышал, ты был на велосипеде, потому что у тебя кончился бензин», – написал Сехудо в соцсетях.

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8 комментариев

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pan_admiral
Сехудо красавчик)
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Арни Терминатор
Генри тролит прям как юзер из спортс ру.ради плюсиков😀
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Vasilii Dovedov
Первый качественный троллинг от Сехудо 👏👏
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уличный иуда
Троллинг Генри хорошеет каждый день)
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Гусейн Магомедрасулов
Сехудо не даёт зажить ране на попе Конора
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Stivi M.D.
И да ребята, напомните ньюсмейкеру, что если он не в теме, то пусть отсебятину не добавляет. Закончившийся бензин - это не к выносливости
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-5
-5
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Игорь Южный
🤣🤣🤣👍🏻
+11
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Stivi M.D.
Хорооош ))
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