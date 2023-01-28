Немков – о тренировках с Павловичем: «У него не было проблем с выносливостью, а до второго раунда с Серегой надо еще дожить»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе рассказал о тренировках с топовым тяжеловесом UFC Сергеем Павловичем.

«Я не помню, чтобы у Павловича были проблемы с выносливостью. На тренировках в ATT у него нет проблем с выносливостью, а до второго раунда с Серегой еще нужно дожить.

С ним можно работать на скорости и переиграть, но один удар… Он бьет по месту и сильно. Я толком не боролся с Павловичем.

У Сереги вес под 120 кг, а у меня тогда был 101 кг. Я старался не вставать с такими тяжами, потому что меня могут просто сломать.

Я работал в стойке, без борьбы. Сам он борется и развивается в этом направлении и знает свои слабые места», – сказал Немков.

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