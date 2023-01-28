Менеджер Волкова – о бое с Романовым: «Просили кого-то выше в рейтинге, но они получили бои раньше»

Иван Банников, менеджер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова, рассказал о тяжелых переговорах с промоушеном о следующем бое для его клиента.

В ночь на 12 марта на турнире UFC Fight Night 221 Волков проведет поединок с из Молдовы.

«Мы очень долго ждали соперника, как всегда, просили Деррика Льюиса. В какой-то момент у Саши так долго не было боя и соперника, что мы уже были готовы драться с кем угодно, лишь бы только драться.

Просили кого-то выше в рейтинге, но все, кто был выше, получили бои раньше. Это были месяцы [переговоры с UFC]. Они начались еще летом, после боя Саши, но, видимо, у них были проблемы с подбором соперников в тяжелом весе», – сказал Банников.

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