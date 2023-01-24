Волков подерется с Романовым на UFC Vegas в марте

Теги UFC MMA Александр Волков Александр Романов Бокс/MMA/UFC

Восьмой номер тяжелого веса UFC Александр Волков подерется с Александром Романовым.

По информации журналиста Марселя Дорффа, бой пройдет на UFC Vegas 71, который состоится 11 марта.

Последний раз Волков дрался в июне-2022, когда техническим нокаутом победил Жаирзиньо Розенстрайка.

Волков не рассматривает уход из UFC: «Хочу добраться до пояса, попробовать выиграть, а там посмотрим»

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21 комментарий

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Залим ш
Ответ Константин
Когда дерутся два Сани, то победит 100% Саня
И проиграет по-любому Саня, 100%
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napoli_14
Ответ Vanek1411
Из Волкова UFC уже окончательно сделали гейткипера.
Дак а с кем ему еще драться, аналитик?

В топ-10 все расхвачены, по сути - либо недавно дрались, либо уже были бои Волкова с ними.
Из топ-15 Романов наилучший вариант.

Или сидеть, высиживать черт знает что да простаивать?
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Kirill Pindyurin
Ответ Константин
Когда дерутся два Сани, то победит 100% Саня
Золотые слова!
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Константин
Ответ Aram Ambarsumyan
Саня фаворит 100%! Потому-что этого Романова деклассировал Тыбура, а Саня деклассировал Тыбуру! Поэтому я думаю что у Сани больше шансов на победу!
Когда дерутся два Сани, то победит 100% Саня
+7
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\\\ VORON ///
Ответ fResho
Романов - это однобокий борчик без дыхалки, бой с испанцем Эспино он точно не выиграл, остальные победы просто над мешками. Легкая победа Волкова, если готовым подойдет к бою
И еще напомню, что Волков в декабре перенёс операцию по удалению аппендикса и вынуждено сократил борьбу в своём лагере. Поэтому "если готовым подойдёт к бою" под вопросом.
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\\\ VORON ///
Ответ fResho
Романов - это однобокий борчик без дыхалки, бой с испанцем Эспино он точно не выиграл, остальные победы просто над мешками. Легкая победа Волкова, если готовым подойдет к бою
Этот "однобокий борчик без дыхалки" обычно каратистов/кикбоксеров в 1-2 раунде побеждает приемами. Как минимум Маркус Рожериу де Лима не был откровенным мешком, он провел на тот момент 10 боев в UFC. Мешки столько в UFC не живут. С испанцем была остановка из-за полученного Романовым удара в пах. Бой был близким, решение было раздельным, как и в бое с Тыбурой. У Романова проблемы в боях с другими борцами, Волков к таким не относится.
Я ни в коем случае не говорю, что Волков проиграет, но его предшествующие бои с борцами (Минаков, Аспинал, Блейдс) показали, что это неудобные соперники. Исключение - бой с Вердумом. Будем надеяться на аналогичное исключение.
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зять тестярика
Ответ Bosniec
С чего вдруг Волков поедет домой в случае проигрыша Таю? У него что, стрик из поражений или последние бои максимально скучные, закончившиеся решением? Так бы и остался на 7 позиции в рейтинге. А здесь дерётся с Романовым, который слил последний поединок поляку в одну каску. Непонятно вообще, почему Романов получил поединок за право подняться выше в рейтинге. И здесь в случае проигрыша, Волков может здорово пошатнуть свои позиции. У Александра просто бездарный агент, который не может своевременно подобрать ему соперников, благодаря которым он мог бы подняться выше по карьерной лестнице, вместо этого подсовывая всяких Харди и Харрисов
скажите спасибо что так.а то от всех топов саша отлетает.а так есть шанс на победу посмотрим когда состарится а то он говорит что он молод для тяжелого веса
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fResho
Ответ \\\ VORON ///
Он не только не в топ-10, он еще и довольно сильный боец, базовый вольник. Рекорд в UFC - 5 побед, 1 поражение. При этом из 5 побед 3 приемами, а всего из 16 побед 9 одержал приемами. Проиграл 1 бой Тыбуре, по очкам... Рискует Саша. Неудобный, низкорейтинговый боец. Как бы не получили повторение боя Яна с Сахарком...
Романов - это однобокий борчик без дыхалки, бой с испанцем Эспино он точно не выиграл, остальные победы просто над мешками. Легкая победа Волкова, если готовым подойдет к бою
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Bosniec
Ответ Sobachkin
ОТ Тая моно получить нокаут. И ехать домой
С чего вдруг Волков поедет домой в случае проигрыша Таю? У него что, стрик из поражений или последние бои максимально скучные, закончившиеся решением? Так бы и остался на 7 позиции в рейтинге. А здесь дерётся с Романовым, который слил последний поединок поляку в одну каску. Непонятно вообще, почему Романов получил поединок за право подняться выше в рейтинге. И здесь в случае проигрыша, Волков может здорово пошатнуть свои позиции. У Александра просто бездарный агент, который не может своевременно подобрать ему соперников, благодаря которым он мог бы подняться выше по карьерной лестнице, вместо этого подсовывая всяких Харди и Харрисов
+2
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Sobachkin
Ответ Bosniec
Зачем Волкову этот бой? Романов слил свой последний поединок Тыбуре, поляк даже был более достойным кандидатом. По хорошему надо было уламывать на бой Туйвасу, но ему по лицу неплохо проехался Павлович, возможно у того затягивается восстановление
ОТ Тая моно получить нокаут. И ехать домой
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Комнатный Герой💪
Эй, любители Волкова: почему Саня - Машина дерётся с Романовым? Вы же очень много кричали что Саня всех снесёт!!! Да да, вы огрызались когда разумные люди писали обратное. Ну и где этот ваш Волков??? Нганну случайно не из-за боязни Волкова с UFC ушёл?🤣🤣🤣
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-8
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Vlad Cojocaru
Шанс Романова войти в топ🇲🇩🇲🇩🇲🇩
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hala18
Ответ Spartanec-Kaliningrad
Так Романов даже не в топ10...
Так Волкова на съедение отдают, это же очевидно
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Aram Ambarsumyan
Саня фаворит 100%! Потому-что этого Романова деклассировал Тыбура, а Саня деклассировал Тыбуру! Поэтому я думаю что у Сани больше шансов на победу!
0
0
0
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Bosniec
Зачем Волкову этот бой? Романов слил свой последний поединок Тыбуре, поляк даже был более достойным кандидатом. По хорошему надо было уламывать на бой Туйвасу, но ему по лицу неплохо проехался Павлович, возможно у того затягивается восстановление
0
-1
-1
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Sobachkin
Если проиграет можно сушить весла
+3
0
+3
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Vanek1411
Из Волкова UFC уже окончательно сделали гейткипера.
+11
-1
+10
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\\\ VORON ///
Ответ Spartanec-Kaliningrad
Так Романов даже не в топ10...
Он не только не в топ-10, он еще и довольно сильный боец, базовый вольник. Рекорд в UFC - 5 побед, 1 поражение. При этом из 5 побед 3 приемами, а всего из 16 побед 9 одержал приемами. Проиграл 1 бой Тыбуре, по очкам... Рискует Саша. Неудобный, низкорейтинговый боец. Как бы не получили повторение боя Яна с Сахарком...
+12
0
+12
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dreamstep
Ответ Spartanec-Kaliningrad
Так Романов даже не в топ10...
У Саши фактически 5 лет уже чередуются победы с поражениями. Поэтому логично что он гейткипер на пути в ТОП-10 и сейчас будут давать бойцов пониже. Пара увереных побед и будет поинтереснее соперник.
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jwbmwbqvih
Ответ Spartanec-Kaliningrad
Так Романов даже не в топ10...
Сане,только,не говори
+7
-1
+6
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Spartanec-Kaliningrad
Так Романов даже не в топ10...
+8
0
+8
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