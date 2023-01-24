Волков подерется с Романовым на UFC Vegas в марте
Восьмой номер тяжелого веса UFC Александр Волков подерется с Александром Романовым.
По информации журналиста Марселя Дорффа, бой пройдет на UFC Vegas 71, который состоится 11 марта.
Последний раз Волков дрался в июне-2022, когда техническим нокаутом победил Жаирзиньо Розенстрайка.
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В топ-10 все расхвачены, по сути - либо недавно дрались, либо уже были бои Волкова с ними.
Из топ-15 Романов наилучший вариант.
Или сидеть, высиживать черт знает что да простаивать?
Я ни в коем случае не говорю, что Волков проиграет, но его предшествующие бои с борцами (Минаков, Аспинал, Блейдс) показали, что это неудобные соперники. Исключение - бой с Вердумом. Будем надеяться на аналогичное исключение.