Волков подерется с Романовым на UFC Vegas в марте

Восьмой номер тяжелого веса UFC Александр Волков подерется с Александром Романовым.

По информации журналиста Марселя Дорффа, бой пройдет на UFC Vegas 71, который состоится 11 марта.

Последний раз Волков дрался в июне-2022, когда техническим нокаутом победил Жаирзиньо Розенстрайка.

Волков не рассматривает уход из UFC: «Хочу добраться до пояса, попробовать выиграть, а там посмотрим»