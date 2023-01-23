Волков не рассматривает уход из UFC: «Хочу добраться до пояса, попробовать выиграть, а там посмотрим»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес Александр Волков сообщил, что не рассматривает уход из UFC.

– Нганну ушел из UFC, чтобы поискать более выгодные варианты в статусе свободного агента. У тебя ни разу не возникало мыслей попробовать так же сделать, посмотреть, что может предложить рынок?

– Пока нет. Пока все устраивает в UFC. Есть, куда расти, к чему стремиться. Есть, куда идти, и хоть очень многие в меня перестали верить, но я все-таки хочу забрать пояс.

Я еще достаточно молодой для тяжелого веса – как раз самый рассвет. Ощущаю, что как тяжеловес я только набираю максимальную форму. Есть еще потенциал. Хочу добраться до пояса в UFC, попробовать выиграть, а там посмотрим.

Александр Волков узнал следующего соперника: «Все из топ-10 близки по уровню. И потому имя не так уж и важно»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Друг Джордана
Понимаю, что у Волкова не получается задуманное. Иногда и сам расстраиваюсь и ругаю его за непонятные бои, но как же сам боец импонирует. Мне очень нравится его сложение тела для боев. Мне кажется, при должной подготовке у него может быть очень много преимуществ над большинством бойцов тяжелого веса. Буду верить, что он сможет изменить подход к боям и дойдет до титульной битвы. Удачи, Александр!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Степанов
Ответ Раз-два
Волкову не светит пояс, будем объективны
Будем объективны, это бои, тут все может быть)
Перейре при нормальных раскладах тоже пояс не светил бы, но случилось вот так, как случилось
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
13
Если Павлович продолжит,тяжёлый вес заказан
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Раз-два
Волкову не светит пояс, будем объективны
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demon69
Слова не мальчика а мужа
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий