Волков не рассматривает уход из UFC: «Хочу добраться до пояса, попробовать выиграть, а там посмотрим»

Российский тяжеловес Александр Волков сообщил, что не рассматривает уход из UFC.

– Нганну ушел из UFC, чтобы поискать более выгодные варианты в статусе свободного агента. У тебя ни разу не возникало мыслей попробовать так же сделать, посмотреть, что может предложить рынок?

– Пока нет. Пока все устраивает в UFC. Есть, куда расти, к чему стремиться. Есть, куда идти, и хоть очень многие в меня перестали верить, но я все-таки хочу забрать пояс.

Я еще достаточно молодой для тяжелого веса – как раз самый рассвет. Ощущаю, что как тяжеловес я только набираю максимальную форму. Есть еще потенциал. Хочу добраться до пояса в , попробовать выиграть, а там посмотрим.

Александр Волков узнал следующего соперника: «Все из топ-10 близки по уровню. И потому имя не так уж и важно»