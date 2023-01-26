Артур Бетербиев: «Ярд выглядит как бодибилдер, у меня нет таких мышц»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о подготовке к бою с Энтони Ярдом, который состоится 28 января в Лондоне.

«Ярд выглядит как бодибилдер, у меня нет таких мышц. Наша команда готовится к разным сценариям поединка. Если получится тяжелый бой, мы будем готовы.

Постараюсь сделать все, что в моих силах. У меня было две тренировки в день рождения 21 января, он удался. Я не готовился к тому, чтобы быть быстрее Ярда. Я попытаюсь драться в своем темпе», – сказал Бетербиев.

Дуэль взглядов Бетербиев – Ярд

Артур Бетербиев проведет защиту трех поясов против Энтони Ярда: онлайн вечера бокса на «Уэмбли»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banchik1
Нуштош, будем ждать очередных колотушек от Артура. А победит пусть сильнейший!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий