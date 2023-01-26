Артур Бетербиев: «Ярд выглядит как бодибилдер, у меня нет таких мышц»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о подготовке к бою с , который состоится 28 января в Лондоне.

«Ярд выглядит как бодибилдер, у меня нет таких мышц. Наша команда готовится к разным сценариям поединка. Если получится тяжелый бой, мы будем готовы.

Постараюсь сделать все, что в моих силах. У меня было две тренировки в день рождения 21 января, он удался. Я не готовился к тому, чтобы быть быстрее Ярда. Я попытаюсь драться в своем темпе», – сказал Бетербиев.

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