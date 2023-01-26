Сергей Ковалев: «Ярд не готов драться с Бетербиевым. Артур его побьет»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Сергей Ковалев бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев поделился ожиданиями от боя чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева и британца Энтони Ярда.

«Думаю, сейчас Ярд не готов драться с Бетербиевым. У него не было настоящего испытания, реального боя. Он дрался со мной, когда я растерял всю энергию.

Мне пришлось согнать много веса, чтобы сделать лимит полутяжелого дивизиона. Затем я поднялся в более удобную весовую категорию, так как больше не мог делать 79,4 кг.

2019 год был самым сложным в моей карьере, потому что бой с Ярдом сначала назначили на июнь, а потом перенесли на август.

Думаю, что после 3,5 лет с момента нашего боя Ярд набрался опыта, улучшил физические кондиции. Это будет интересный бой, но думаю, что Артур его побьет», – сказал Ковалев.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.

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6 комментариев

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dmitrii7856@icloud.com
Помню этот бой Ярд лицом ловил все что можно в бою с Артуром каждый выстоянный раунд для Ярда уже победа но думаю до 5 максимум
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Фрэнк Канистра
Ответ Spirt Ru
ОО,объявился настоящий наш русский чемп. Биволы,Бутурбинаы ,непонятные типы , непонятно откуда. Где он пропал? Серёга ,с Канело реванш бы ему.
А чего ты так пренебрежительно? Ковалев, конечно, как персонаж очень спорный, сеятель залуп известный. Но чемпион был вполне себе крутой. И уж он точно может высказываться о бое.
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GaasJT
Снова явился сеять залупу.
+2
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Spirt Ru
ОО,объявился настоящий наш русский чемп. Биволы,Бутурбинаы ,непонятные типы , непонятно откуда. Где он пропал? Серёга ,с Канело реванш бы ему.
+2
-5
-3
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sonny91
Ответ Егор Крид58
БТР уже стар, вижу уверенную победу Ярда ( возможно нокаутом)
плохо со зрением-купи очки
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+7
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Егор Крид58
БТР уже стар, вижу уверенную победу Ярда ( возможно нокаутом)
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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