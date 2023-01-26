Сергей Ковалев: «Ярд не готов драться с Бетербиевым. Артур его побьет»

Бывший чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от боя чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева и британца Энтони Ярда.

«Думаю, сейчас Ярд не готов драться с Бетербиевым. У него не было настоящего испытания, реального боя. Он дрался со мной, когда я растерял всю энергию.

Мне пришлось согнать много веса, чтобы сделать лимит полутяжелого дивизиона. Затем я поднялся в более удобную весовую категорию, так как больше не мог делать 79,4 кг.

2019 год был самым сложным в моей карьере, потому что бой с Ярдом сначала назначили на июнь, а потом перенесли на август.

Думаю, что после 3,5 лет с момента нашего боя Ярд набрался опыта, улучшил физические кондиции. Это будет интересный бой, но думаю, что Артур его побьет», – сказал Ковалев.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.

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