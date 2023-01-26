Ярд про бой с Бетербиевым: «Я знаю возможности Артура и очень спокоен. Я пес!»
Британский полутяжеловес Энтони Ярд поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.
«Я в восторге. Чувствую себя хорошо. Я готов, я знаю возможности Бетербиева. И очень спокоен.
Я хватаюсь за эту возможность. Это мой путь. Я не так много знаю о России. Но я был в Москве. Это был очень необычный опыт.
Я готов к встрече. Андердог, мидлдог, овердог. Меня это не волнует. Я пес!» – сказал Ярд.
Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.
Каллум Джонсон дал совет Ярду перед боем с Бетербиевым: «Артур – пес и животное. Нужно грубить ему и толкать назад»
Фрэнк Уоррен: «Бетербиев – монстр, но Ярд способен нокаутировать любого соперника»
А, ну ладно,пёс так пёс