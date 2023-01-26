Ярд про бой с Бетербиевым: «Я знаю возможности Артура и очень спокоен. Я пес!»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Британский полутяжеловес Энтони Ярд поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

«Я в восторге. Чувствую себя хорошо. Я готов, я знаю возможности Бетербиева. И очень спокоен.

Я хватаюсь за эту возможность. Это мой путь. Я не так много знаю о России. Но я был в Москве. Это был очень необычный опыт.

Я готов к встрече. Андердог, мидлдог, овердог. Меня это не волнует. Я пес!» – сказал Ярд.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.

Каллум Джонсон дал совет Ярду перед боем с Бетербиевым: «Артур – пес и животное. Нужно грубить ему и толкать назад»

Фрэнк Уоррен: «Бетербиев – монстр, но Ярд способен нокаутировать любого соперника»

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8 комментариев

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Andrey Happy
Ответ человек умелый
Ты чё пёс.... А, ну ладно,пёс так пёс
😅
0
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человек умелый
Ты чё пёс....
А, ну ладно,пёс так пёс
+1
0
+1
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Serik86
Много болтает)
0
0
0
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Нефанатик
Очень спокойный пес - такая себе опасность))
0
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sfilatov13
ты и в Челябинске был
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topsatan
Радулов ты ли это?)
+1
-1
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Aleus Marcus
Газзаев: не понял!!
+9
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+9
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Артем Иванов
Пёс, так пёс. Что ж раз так, тут уж ну ладно
0
-1
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