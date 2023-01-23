Фрэнк Уоррен: «Бетербиев – монстр, но Ярд способен нокаутировать любого соперника»
Промоутер Энтони Ярда Фрэнк Уоррен оценил шансы своего боксера в бою с чемпионом WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым.
«Мы все знаем, кто такой Бетербиев. Он – монстр, но и наш парень способен нокаутировать любого соперника.
Мы знаем, что Каллум Джонсон уронил Бетербиева. Мы все знаем, что его можно поймать, а наш боксер – мощный панчер», – сказал Уоррен.
Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.
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Многие не были уставшие после 4 раунда. Вы сами понимаете, что с Гвоздиком было что-то не то. И не просто так он завершил карьеру потом.
А Клауд - уже мешком был. Был на серии из 2 поражений подряд. Его перед этим прихлопнул Хопкинс 50-летний. И Стивенсон, который избивал его с 1-го раунда.
О чем вообще речь? 😁