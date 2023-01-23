Фрэнк Уоррен: «Бетербиев – монстр, но Ярд способен нокаутировать любого соперника»

Промоутер Энтони Ярда Фрэнк Уоррен оценил шансы своего боксера в бою с чемпионом WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе .

«Мы все знаем, кто такой Бетербиев. Он – монстр, но и наш парень способен нокаутировать любого соперника.

Мы знаем, что Каллум Джонсон уронил Бетербиева. Мы все знаем, что его можно поймать, а наш боксер – мощный панчер», – сказал Уоррен.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.

Артур Бетербиев проведет защиту трех поясов против Энтони Ярда: онлайн вечера бокса на «Уэмбли»