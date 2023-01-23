Фрэнк Уоррен: «Бетербиев – монстр, но Ярд способен нокаутировать любого соперника»

Теги полутяжелый вес Фрэнк Уоррен Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Промоутер Энтони Ярда Фрэнк Уоррен оценил шансы своего боксера в бою с чемпионом WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым.

«Мы все знаем, кто такой Бетербиев. Он – монстр, но и наш парень способен нокаутировать любого соперника.

Мы знаем, что Каллум Джонсон уронил Бетербиева. Мы все знаем, что его можно поймать, а наш боксер – мощный панчер», – сказал Уоррен.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.

Артур Бетербиев проведет защиту трех поясов против Энтони Ярда: онлайн вечера бокса на «Уэмбли»

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17 комментариев

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Оскар Муравьев
Ответ здоровяк
Да, считаю, что после Уорда Ковалев сдулся. Многие не были уставшие после 4 раунда. Вы сами понимаете, что с Гвоздиком было что-то не то. И не просто так он завершил карьеру потом.
Крашер уже после чилембы сдавать начал из за гулянок и алко... Первый бой вытянул конечно на морально волевых.. Но будь крашер как с клеверли на пике он бы уорда уничтожил
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Оскар Муравьев
Ответ здоровяк
Не могу записать Гвоздика в топы. Сколько он там защит провел?) И почему после боя с БТР ушел в 31 год из спорта? И почему он такой усталый был в бою с БТР через 4 раунда? А Клауд - уже мешком был. Был на серии из 2 поражений подряд. Его перед этим прихлопнул Хопкинс 50-летний. И Стивенсон, который избивал его с 1-го раунда.
Он чемпион мира чикенсона наглухо вырубил.... А кто еще в полутяжёлом есть.. Артур и живой больше 5 лет чемпионат зачистили весь дивизион.. Небитых не осталось.. Если буатси только но он в Британии дерется только
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Михаил Кобяков
Проблем не будет, Хилл его вырубит.
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здоровяк
Ответ Т Исмаил.
получается ковалев после 2 поражений тоже был мешком перед бою с шабранским),а кто не был уставшимс артуром после 4 раундов?
Да, считаю, что после Уорда Ковалев сдулся.
Многие не были уставшие после 4 раунда. Вы сами понимаете, что с Гвоздиком было что-то не то. И не просто так он завершил карьеру потом.
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Т Исмаил.
Ответ здоровяк
Не могу записать Гвоздика в топы. Сколько он там защит провел?) И почему после боя с БТР ушел в 31 год из спорта? И почему он такой усталый был в бою с БТР через 4 раунда? А Клауд - уже мешком был. Был на серии из 2 поражений подряд. Его перед этим прихлопнул Хопкинс 50-летний. И Стивенсон, который избивал его с 1-го раунда.
получается ковалев после 2 поражений тоже был мешком перед бою с шабранским),а кто не был уставшимс артуром после 4 раундов?
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здоровяк
Ответ Оскар Муравьев
Гвоздик клауд мешки по твоему?)
Не могу записать Гвоздика в топы. Сколько он там защит провел?) И почему после боя с БТР ушел в 31 год из спорта? И почему он такой усталый был в бою с БТР через 4 раунда?
А Клауд - уже мешком был. Был на серии из 2 поражений подряд. Его перед этим прихлопнул Хопкинс 50-летний. И Стивенсон, который избивал его с 1-го раунда.
+1
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Оскар Муравьев
Ответ Бониффаций
Думаю, что и тут всё может случиться. Недавний бой Юбенк–Смит тому подтверждение.
Вряд ли такое редкость.. Конечно лаки панч может быть в любом бою но не тот случай
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Оскар Муравьев
Ответ здоровяк
Соперники Бетербиева тоже не гиганты боксерского мира.
Гвоздик клауд мешки по твоему?)
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Оскар Муравьев
И улететь от джеба может от старого пробитого квашера
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Бониффаций
Думаю, что и тут всё может случиться. Недавний бой Юбенк–Смит тому подтверждение.
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Александр Степанов
Боже, Ярда старый Ковалев вырубил джебом)
О чем вообще речь? 😁
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dmitrii7856@icloud.com
Ответ здоровяк
Соперники Бетербиева тоже не гиганты боксерского мира.
Да не вопрос но там хотя бы можно боксёров 7 выделить как бывших претендентов или чемпионов , а у Ярда из известных противников только Крашер который его джебом потушил
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здоровяк
А когда Каллум Смит успел провести бой в Бетербиевым?
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здоровяк
Ответ dmitrii7856@icloud.com
У Ярда конечно одни нокауты и наверно он мощный панчер но кто вообще эти ребята которых он победил ?
Соперники Бетербиева тоже не гиганты боксерского мира.
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ermol@y
Ответ Andrey Ivanov
Вообще не вижу шансов для ярда.Разговоры чтобы чисто хоть какую то интригу создать.
Тотал меньше 7,5, в то 6,5
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dmitrii7856@icloud.com
У Ярда конечно одни нокауты и наверно он мощный панчер но кто вообще эти ребята которых он победил ?
+1
0
+1
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Andrey Ivanov
Вообще не вижу шансов для ярда.Разговоры чтобы чисто хоть какую то интригу создать.
+4
0
+4
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