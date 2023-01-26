Бой Давида Бенавидеса и Калеба Планта состоится 25 марта в Лас-Вегасе

Анонсирован поединок между двумя бывшими чемпионами мира в суперсреднем весе Давидом Бенавидесом и .

Бой пройдет 25 марта на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе. Победитель противостояния станет официальным претендентом на титул WBC и получит право подраться с абсолютным чемпионом Саулем Альваресом.

Бенавидес в последнем поединке в мае 2022-го нокаутировал в третьем раунде Давида Лемье. Плант в октябре в девятом раунде нокаутировал Энтони Диррелла.

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