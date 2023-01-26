Бой Давида Бенавидеса и Калеба Планта состоится 25 марта в Лас-Вегасе

Теги суперсредний вес бокс Калеб Плант Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Анонсирован поединок между двумя бывшими чемпионами мира в суперсреднем весе Давидом Бенавидесом и Калебом Плантом.

Бой пройдет 25 марта на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе. Победитель противостояния станет официальным претендентом на титул WBC и получит право подраться с абсолютным чемпионом Саулем Альваресом.

Бенавидес в последнем поединке в мае 2022-го нокаутировал в третьем раунде Давида Лемье. Плант в октябре в девятом раунде нокаутировал Энтони Диррелла.

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6 комментариев

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Костя Петров
За Планта, интересный боксер и персонаж.
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Оскар Муравьев
А победитель подерется с Канело в сентябре А биволу бой за абсолюта
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Оскар Муравьев
Вот и посмотрим на бенавидеса его реальный уровень а то мешков колотит и хочет бой с Канело
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Оскар Муравьев
Вот этот вариант лучше подходит Канело а не реванш с биволом в сентябре
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artyom3777
Плант не так прост, духовитый, со сложной жизненной историей
За Калеба в этой паре
+2
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+2
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Ahmet Jan
Бенавидес начал охоту на Канело)
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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