Бетербиев поправил английского журналиста: «Я чеченец, не дагестанец»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев MMA Хабиб Нурмагомедов бокс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев поправил английского репортера во время интервью.

Журналист спросил, гордится ли Бетербиев земляками вроде Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Я чеченец, не дагестанец. Но я счастлив, что у нас есть такие бойцы», – сказал Бетербиев.

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56 комментариев

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Andrey Happy
Всё покажет - бой. Выиграет, будут рвать по аулам… Проиграет, скажут - русского побили… 😔🤷‍♂️
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Abu Ibrahim
Ответ Lo Zio
Пару лет назад, толпа аварцев избили двух чеченцев. Что,межнацразборка была? Потом приехали чеченцы, сразу все аварцы попрятались, благо Даудов всех утихомирил. А кумыко-аварские,кумыко-даргинские,кумыков-лакские стычки на пустом месте вырастают? Оккупировали кумыкские земли , нагадили там, еще и что-то говорите ахахаха))) нет нацизма ага)) Я год был в Дагестане, со всеми народами знаком.
Чувак расслабь свои булки. «Я не чеченец, я не дагестанец» . Ну тогда и не суй свой нос в дела чужих народов . Без тебя разберёмся дурачек .
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Sabbir
Ответ Lo Zio
Ну ты зоодаг )) Аух земля чеченцев, а Хасавюрт город чечено-кумыкский, вас зоодагов там не было. У вас у всех, чуть что так сразу «нацист». Кстати, у кого у нас? Я не чеченец. Но я знаю историю, и вас зоодагов, до 1944 года,там не было. Аварцы,лакцы живут на чеченских землях, в чеченских домах. Как там у вас мусульман, лицемерие? Ваше лицемерие по отношению к своим братьям единоверцам, хорошо проглядывается. Даже могилы ваши в Хасавюрте, все свежие. А вот чеченские и кумыкские, датируются 16-17-18 веком. Зоодаг, ты меня не обманешь, я в истории силён.
Разговор о домах идёт ? Или о том входил ли Аух в состав Чечни или нет? До падения имамата Шамиля дагестанской и чеченской республики не было, границ между ними тоже не было. После как Дагестан и Чечня вошёл в состав России и появились границы между ними , никогда ни Аух ни Хасавюрт не входили в состав Чечни. Иди почитай внимательно историю.
Если говорить с позиции Ислама, вы хотите чтоб Аух вошёл в Чечню ради довольства Аллаха? Ради того чтоб установить там закон Аллаха ? Или ради того чтоб свой гнилой нацизм удовлетворить? Вы даже не понимаете как вы падает в глазах людей когда начинаете своей нацией кичится . Я очень хорошего мнения был о чеченцах до тех пор , пока не увидел ваш нацизм , а теперь вы самые последние из мусульман с которыми я хотел бы жить рядом. Все разговор окончен
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Rasul Ras
Что бы он там не говорил, я желаю ему победы. Если он так сказал, значить, так надо было говорить, он просто так не говорить.
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здоровяк
Что за чеченец этот канадец
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Kurt
Ответ Lo Zio
Дагестанцы,самые лицемерные существа. Кичатся своей религией, но живут на землях и в домах своих братьев единоверцев Чеченцев. Вселившись в их дома после депортации последних. По возвращению, аварцы дома чеченцам не вернули, хотя по религии,обязаны были это сделать. Лицемерие дагестанцев не знает границ. Взгляните на Хабиба. Живут на чужих землях, в чужих домах, и обвиняют всех в нацизме ахахахас
Дагестанцы хотя бы не манкурты, в отличии от чеченцев, проживающих в Чечне. За них даже их женщины и матери выходили на митинг, что за позорище.
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космонавт на дереве
Ответ Lo Zio
Вообще-то в Хасавюрте всегда было больше чеченцев и кумыков, аварцы там появились позже, а перегнали эти народы только 1990 году. В основном в Хасавюрте живут аварцы -буртунайцы. Я все переписи поднимал, ты меня не обманешь)) Нурпаша вроде лезгин. Но кумыки и лезгины самые притесняемые властями народы в Дагестане ,наряду с ногайцами и чеченцами. Будешь утверждать обратное? У чеченцев хорошие отношения с кумыками и лезгинами. Того же Сайтиева аварцы притесняли по нац.признаку, поэтому он уехал в Красноярск, там и поднялся, а не в вашем дагестане
Всегда это когда? Бетербиев там не 100 лет назад жил. Я лезгин, и ни разу не чувствовал что меня как-то притесняли, кроме анекдотов которые и про лакцев и про аварцев и кумыков есть. Мы - лезгины, кумыки, аварцы один народ - дагестанцы. Чеченцы для нас всегда были братским народом. А ты иди лесом
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Lo Zio
Ответ космонавт на дереве
Сказки ты рассказываешь. Всё детство и юность прожил в Дагестане и тренировался только у чеченцев с чеченцами, ну да, ну да)) он бы не стал чемпионом если бы выбирал себе тренеров и партнёров по национальности. Чеченцев в Хасе примерно столько же сколько аварцев и кумыков, и около 30% от общего населения. Его тренер Нурипаша Талибов. Не знаю кто конкретно он по национальности, но точно не чеченец. Никто не присваивает себе Бетербиева, Сайтива и т.д. Просто неправильно когда человек вырос в Дагестане, боксёром стал в Дагестане, а дагестанцев даже за земляков не считает, хотя дагестанцы и чеченцы впринципе друг другу земляки, хоть с Грозного хоть с Хаса хоть с Махачкалы
Пару лет назад, толпа аварцев избили двух чеченцев. Что,межнацразборка была? Потом приехали чеченцы, сразу все аварцы попрятались, благо Даудов всех утихомирил. А кумыко-аварские,кумыко-даргинские,кумыков-лакские стычки на пустом месте вырастают? Оккупировали кумыкские земли , нагадили там, еще и что-то говорите ахахаха))) нет нацизма ага)) Я год был в Дагестане, со всеми народами знаком.
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Lo Zio
Ответ космонавт на дереве
Сказки ты рассказываешь. Всё детство и юность прожил в Дагестане и тренировался только у чеченцев с чеченцами, ну да, ну да)) он бы не стал чемпионом если бы выбирал себе тренеров и партнёров по национальности. Чеченцев в Хасе примерно столько же сколько аварцев и кумыков, и около 30% от общего населения. Его тренер Нурипаша Талибов. Не знаю кто конкретно он по национальности, но точно не чеченец. Никто не присваивает себе Бетербиева, Сайтива и т.д. Просто неправильно когда человек вырос в Дагестане, боксёром стал в Дагестане, а дагестанцев даже за земляков не считает, хотя дагестанцы и чеченцы впринципе друг другу земляки, хоть с Грозного хоть с Хаса хоть с Махачкалы
Вообще-то в Хасавюрте всегда было больше чеченцев и кумыков, аварцы там появились позже, а перегнали эти народы только 1990 году. В основном в Хасавюрте живут аварцы -буртунайцы. Я все переписи поднимал, ты меня не обманешь)) Нурпаша вроде лезгин. Но кумыки и лезгины самые притесняемые властями народы в Дагестане ,наряду с ногайцами и чеченцами. Будешь утверждать обратное? У чеченцев хорошие отношения с кумыками и лезгинами. Того же Сайтиева аварцы притесняли по нац.признаку, поэтому он уехал в Красноярск, там и поднялся, а не в вашем дагестане
+1
-1
0
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Lo Zio
Недавно какой-то зоодаг приехал в Москву ,взял нож и начал пугать им москвича, причем все снимал на видео. Я не говорю,что все такие, но большинство именно такие.
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космонавт на дереве
Ответ Lo Zio
Не надо сказки рассказывать. Хасавюрт чеченский город, где чеченцев всегда было большинство. Тренировался у чеченцев с чеченцами. Сайтиева вы тоже себя присваиваете. Но вы всегда его зажимали, поэтому уехал он в Красноярск. Хватит свои зоодагские сказки ахахха
Сказки ты рассказываешь. Всё детство и юность прожил в Дагестане и тренировался только у чеченцев с чеченцами, ну да, ну да)) он бы не стал чемпионом если бы выбирал себе тренеров и партнёров по национальности. Чеченцев в Хасе примерно столько же сколько аварцев и кумыков, и около 30% от общего населения. Его тренер Нурипаша Талибов. Не знаю кто конкретно он по национальности, но точно не чеченец.
Никто не присваивает себе Бетербиева, Сайтива и т.д. Просто неправильно когда человек вырос в Дагестане, боксёром стал в Дагестане, а дагестанцев даже за земляков не считает, хотя дагестанцы и чеченцы впринципе друг другу земляки, хоть с Грозного хоть с Хаса хоть с Махачкалы
+2
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+2
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Адам Цевич
Ответ Stivi M.D.
Нет
Вбей в интернете определение этого слова, умник
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Lo Zio
Дагестанцы,самые лицемерные существа. Кичатся своей религией, но живут на землях и в домах своих братьев единоверцев Чеченцев. Вселившись в их дома после депортации последних. По возвращению, аварцы дома чеченцам не вернули, хотя по религии,обязаны были это сделать. Лицемерие дагестанцев не знает границ. Взгляните на Хабиба. Живут на чужих землях, в чужих домах, и обвиняют всех в нацизме ахахахас
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Lo Zio
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Бетербиев из Хасавюрта, это Дагестан. Так что он тоже дагестанец, и это не отменяет того что он чеченец. Дагестанец это территориальное обозначение, азербайджанцы из Дербента, горские евреи из Нюгди, ногайцы из Терекли-Мектеба русские из Кизилюрта - все дагестанцы. И только нацист Бетербиев не хочет себя ассоциировать с местом, где родился.
Ахахахах) человек с ником бозгурт говорит о нацизме. Ты был в Дагестане? Дурачок, там все споры и ссоры из нац вопросов. Твоих тюрков кумыков зажимают, как и ногайцев, распиливая их земли. Забей в Гугл, все тебе станет ясно. Хватит в сказки верить. Я там стажировался около года, они ненавидят друг-друга. Это бородачи, как вы их называете «ваххабиты»? Вот они не длятся по нац.признаку. Ты вообще не в теме,ничего не знаешь о межнациональных проблемах Дагестана , но с умным видом кнопки ломаешь. Ахахахха)
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Lo Zio
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Поразительно, что народы Дагестана разного происхождения, разных религий - славяне, горцы, кочевые и оседлые тюрки, евреи - никто не стыдится называть себя дагестанцем, но только наглец Бетербиев отказывается признать это. Русские из Шелковской теперь получается не жители Чечни? Их тоже выгоните?
Я не чеченец, это раз. Почему чеченец, должен называть себя дагестанцем, если по факту, он живет на своей земле? Хасавюрт город чечено-кумыкский, но никак не аварский,лакский или даргинский. Могильные плиты 16-17-18 века ,там строго чечено-кумыкские, а вот аварские датируются 20 веком. Все знают, что аварцы с лакцами, появились там в 1944 году, после депортации чеченцев. Поэтому Битербиев,будучи чеченцем, не будет называть себя дагестанцем, это его земля
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Lo Zio
Ответ Sabbir
Комментарий удален пользователем
Ну ты зоодаг )) Аух земля чеченцев, а Хасавюрт город чечено-кумыкский, вас зоодагов там не было. У вас у всех, чуть что так сразу «нацист». Кстати, у кого у нас? Я не чеченец. Но я знаю историю, и вас зоодагов, до 1944 года,там не было. Аварцы,лакцы живут на чеченских землях, в чеченских домах. Как там у вас мусульман, лицемерие? Ваше лицемерие по отношению к своим братьям единоверцам, хорошо проглядывается. Даже могилы ваши в Хасавюрте, все свежие. А вот чеченские и кумыкские, датируются 16-17-18 веком. Зоодаг, ты меня не обманешь, я в истории силён.
+2
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-1
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Sabbir
Ответ Lo Zio
Вообще-то это земля чеченцев, в Хасавюрте аварцы появились после депортации чеченцев. А так,город всегда был чечено-кумыкским. Зоодаги,он тренировался у чеченцев а не у зоодагов
Комментарий удален
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Bozqurd_Idel_Ural_
Ответ Lo Zio
Не надо сказки рассказывать. Хасавюрт чеченский город, где чеченцев всегда было большинство. Тренировался у чеченцев с чеченцами. Сайтиева вы тоже себя присваиваете. Но вы всегда его зажимали, поэтому уехал он в Красноярск. Хватит свои зоодагские сказки ахахха
Поразительно, что народы Дагестана разного происхождения, разных религий - славяне, горцы, кочевые и оседлые тюрки, евреи - никто не стыдится называть себя дагестанцем, но только наглец Бетербиев отказывается признать это.
Русские из Шелковской теперь получается не жители Чечни? Их тоже выгоните?
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Lo Zio
Ответ Juninho P.
Готов поспорить, задай журналюга тот же вопрос Хабибу или Исламу, относительно Бетербиева-те мы не стали упоминать национальность. Это 100%!
Зоодаги первые нацисты на Кавказе, но всегда обвиняют всех в чем-то. Аварцы самые нацики ахахаха
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-4
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Bozqurd_Idel_Ural_
Бетербиев из Хасавюрта, это Дагестан. Так что он тоже дагестанец, и это не отменяет того что он чеченец. Дагестанец это территориальное обозначение, азербайджанцы из Дербента, горские евреи из Нюгди, ногайцы из Терекли-Мектеба русские из Кизилюрта - все дагестанцы. И только нацист Бетербиев не хочет себя ассоциировать с местом, где родился.
+5
0
+5
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Lo Zio
Ответ Sabbir
Вообще то Бетербиев в Дагестане родился. Это что получается , Махачеву на подобный вопрос ,например о Хабибе , надо ответить я не аварец , я лакец ? Тем более вопрос за границей задали , где всех называют русскими. Хвала Аллаху который избавил дагестанцев от вони нацизма
Вообще-то это земля чеченцев, в Хасавюрте аварцы появились после депортации чеченцев. А так,город всегда был чечено-кумыкским. Зоодаги,он тренировался у чеченцев а не у зоодагов
0
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Lo Zio
Ответ Ressport3456
Вот честно, аж противно от подхалимажа этого бойца. Дагестан дал ему путь в мир бокса. Он родился в Дагестане. Он дагестанец, а по национальности чеченец. Но сейчас просто выгодно кое кому полизать и поприкидываться.
Не надо сказки рассказывать. Хасавюрт чеченский город, где чеченцев всегда было большинство. Тренировался у чеченцев с чеченцами. Сайтиева вы тоже себя присваиваете. Но вы всегда его зажимали, поэтому уехал он в Красноярск. Хватит свои зоодагские сказки ахахха
+1
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Stivi M.D.
Ответ Адам Цевич
И из одного государства в понятие земляк тоже входит
Нет
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Адам Цевич
Ответ Stivi M.D.
Он не сказал соотечественник. Он сказал именно земляк. Земляк - значит из одного региона/города. Поправка по делу
И из одного государства в понятие земляк тоже входит
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Aleus Marcus
Ответ Rick Sorkin
Дагестанец это не национальность
Я в курсе. Ты читать умеешь? Я об этом и написал
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