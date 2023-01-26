Бетербиев поправил английского журналиста: «Я чеченец, не дагестанец»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев поправил английского репортера во время интервью.

Журналист спросил, гордится ли Бетербиев земляками вроде и .

«Я чеченец, не дагестанец. Но я счастлив, что у нас есть такие бойцы», – сказал Бетербиев.

28 января в Лондоне россиянин подерется с Энтони Ярдом.

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Артур Бетербиев: «Если бы я мог выбирать снова, никогда бы не стал бойцом. Нехорошо бить людей»