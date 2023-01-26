Бетербиев поправил английского журналиста: «Я чеченец, не дагестанец»
Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев поправил английского репортера во время интервью.
Журналист спросил, гордится ли Бетербиев земляками вроде Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
«Я чеченец, не дагестанец. Но я счастлив, что у нас есть такие бойцы», – сказал Бетербиев.
28 января в Лондоне россиянин подерется с Энтони Ярдом.
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Если говорить с позиции Ислама, вы хотите чтоб Аух вошёл в Чечню ради довольства Аллаха? Ради того чтоб установить там закон Аллаха ? Или ради того чтоб свой гнилой нацизм удовлетворить? Вы даже не понимаете как вы падает в глазах людей когда начинаете своей нацией кичится . Я очень хорошего мнения был о чеченцах до тех пор , пока не увидел ваш нацизм , а теперь вы самые последние из мусульман с которыми я хотел бы жить рядом. Все разговор окончен
Никто не присваивает себе Бетербиева, Сайтива и т.д. Просто неправильно когда человек вырос в Дагестане, боксёром стал в Дагестане, а дагестанцев даже за земляков не считает, хотя дагестанцы и чеченцы впринципе друг другу земляки, хоть с Грозного хоть с Хаса хоть с Махачкалы
Русские из Шелковской теперь получается не жители Чечни? Их тоже выгоните?