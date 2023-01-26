Махачев назвал поединок Маурисио Руа и Дэна Хендерсона лучшим боем всех времен

Чемпион UFC в легком весе назвал лучший бой всех времен.

«А какие ваши топ-5 лучших боев ММА всех времен?» – написал россиянин в соцсетях, разметив фото поединка и , который прошел в ноябре 2011-го.

На UFC 139 победу единогласным решением судей одержал Хендерсон.

В боксе в 14 раз больше смертей, чем в MMA. Возможно, на это влияют перчатки

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