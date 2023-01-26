Махачев назвал поединок Маурисио Руа и Дэна Хендерсона лучшим боем всех времен

Теги UFC MMA Дэн Хендерсон Маурисио Руа легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал лучший бой всех времен.

«А какие ваши топ-5 лучших боев ММА всех времен?» – написал россиянин в соцсетях, разметив фото поединка Маурисио Руа и Дэна Хендерсона, который прошел в ноябре 2011-го.

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3 комментария

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pick_and_roll
Не, Дон Фрай - Йосихиро Такаяма ))
+1
0
+1
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neadekvat100pudov
Да у Руа почти каждый бой был зрелищем особенно в прайде)
+2
0
+2
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DenizKios
Классный был бой.
На выживание.
Насколько помню, обоих бойцов увезли в больницу
+4
0
+4
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