Махачев назвал поединок Маурисио Руа и Дэна Хендерсона лучшим боем всех времен
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал лучший бой всех времен.
«А какие ваши топ-5 лучших боев ММА всех времен?» – написал россиянин в соцсетях, разметив фото поединка Маурисио Руа и Дэна Хендерсона, который прошел в ноябре 2011-го.
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