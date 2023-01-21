Саид Нурмагомедов 11 марта подерется с Мартинезом на UFC Fight Night 221

Теги легчайший вес MMA Саид Нурмагомедов UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник российского бойца легчайшего веса UFC Саида Нурмагомедова.

11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе Нурмагомедов подерется с американцем Джонатаном Мартинезом.

Главным событием турнира 11 марта станет бой в легчайшем весе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

30-летний Нурмагомедов в декабре победил Саидйокуба Кахрамонова, 28-летний Мартинес был сильнее Каба Свонсона.

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