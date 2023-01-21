Дуэли взглядов Тейшейра – Хилл и Фигейредо – Морено. Дейвисон пришел с бананом
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась церемония битвы взглядов участников турнира UFC 283.
В главном событии вечера за вакантный титул в полутяжелом весе подерутся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.
В со-главном поединке встретятся Дейвисон Фигейредо и Брэндон Морено. Бразилец показал мексиканцу банан, а затем съел его.
Тейшейра подерется за пояс в полутяжелом весе, Фигейредо в четвертый раз встретится с Морено: онлайн UFC 283
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