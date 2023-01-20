Взвешивание UFC 283: Тейшейра тяжелее Хилла, Фигейредо и Морено показали одинаковый вес

Теги UFC Гловер Тейшейра Джессика Андраде Нил Магни Дейвисон Фигейредо Джонни Уокер Гилберт Бернс Фигейредо – Морено Брэндон Морено UFC 283 Джамал Хилл Тейшейра – Хилл Бокс/MMA/UFC

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ночь на 22 января пройдет турнир UFC 283, в главном карде которого состоятся два титульных поединка: Гловер Тейшейра и Джамал Хилл подерутся за титул в полутяжелом весе, а Дейвисон Фигейредо и Брэндон Морено – в наилегчайшем.

Результаты взвешивания:

Гловер Тейшейра (93 кг) – Джамахал Хилл (93 кг);

Дейвисон Фигейредо (57 кг) – Брэндон Морено (57 кг);

Гилберт Бернс (77,1 кг) – Нил Магни (77,6 кг);

Лорен Мерфи (56,9 кг) – Джессика Андраде (57 кг);

Пол Крейг (93 кг) – Джонни Уокер (93 кг).

Гловер Тейшейра: «Выиграю у Хилла и верну пояс. Не могу дождаться»

Хилл про бой с Тейшейрой: «Ради победы я готов на все, даже на убийство»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
Россиян не будет на номерном турнире что ли?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий