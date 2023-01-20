Взвешивание UFC 283: Тейшейра тяжелее Хилла, Фигейредо и Морено показали одинаковый вес
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ночь на 22 января пройдет турнир UFC 283, в главном карде которого состоятся два титульных поединка: Гловер Тейшейра и Джамал Хилл подерутся за титул в полутяжелом весе, а Дейвисон Фигейредо и Брэндон Морено – в наилегчайшем.
Результаты взвешивания:
Гловер Тейшейра (93 кг) – Джамахал Хилл (93 кг);
Дейвисон Фигейредо (57 кг) – Брэндон Морено (57 кг);
Гилберт Бернс (77,1 кг) – Нил Магни (77,6 кг);
Лорен Мерфи (56,9 кг) – Джессика Андраде (57 кг);
Пол Крейг (93 кг) – Джонни Уокер (93 кг).
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