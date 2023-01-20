Взвешивание UFC 283: Тейшейра тяжелее Хилла, Фигейредо и Морено показали одинаковый вес

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ночь на 22 января пройдет турнир 283, в главном карде которого состоятся два титульных поединка: Гловер Тейшейра и Джамал Хилл подерутся за титул в полутяжелом весе, а Дейвисон Фигейредо и – в наилегчайшем.

Результаты взвешивания:

Гловер Тейшейра (93 кг) – Джамахал Хилл (93 кг);

(57 кг) – Брэндон Морено (57 кг);

(77,1 кг) – Нил Магни (77,6 кг);

Лорен Мерфи (56,9 кг) – Джессика Андраде (57 кг);

Пол Крейг (93 кг) – (93 кг).

Гловер Тейшейра: «Выиграю у Хилла и верну пояс. Не могу дождаться»

Хилл про бой с Тейшейрой: «Ради победы я готов на все, даже на убийство»