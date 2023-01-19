Гловер Тейшейра: «Выиграю у Хилла и верну пояс. Не могу дождаться»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра UFC 283 Джамал Хилл Тейшейра – Хилл Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра поделился ожиданиями от боя с Джамалом Хиллом.

«Самый большой навык Хила – это его стойка. Они несут большую опасность. У него свободный стиль: он играется, а затем наносит жесткие удары.

Мой стиль известен всем. Я иду на бой, чтобы финишировать соперника. Я могу нокаутировать, могу закончить сабмишеном. Если появится возможность повалить соперника на настил, я сделаю это и буду бить его в партере.

Я хочу устроить шоу. Моя мечта осуществится, и рука будет поднята после боя. Выиграю у Хилла и верну пояс. Прошлый раз я был очень близок к победе, но я учел этот опыт и собираюсь воспользоваться шансом.

Когда я снова выиграю пояс, это будет невероятный момент. Когда я стал чемпионом в Абу-Даби, это было незабываемо, но Рио-Де-Жанейро, это особенный момент моей карьеры. Не могу дождаться», – сказал бразилец.

Бой Тейшейры и Хилла за вакантный титул в полутяжелом весе состоится 22 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

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3 комментария

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pasha_t
Ответ spotlight
этот дурак выдал самый зрелищный бой 2022 года и был в минуте, чтобы побить элитного бойца в своём прайме, этот дед уникум и им надо восхищаться
Столько зрелищных боев было, но все уцепились за этот мейнстрим. Прохазка не топ
Гловер не топ
Все они чемпионы до тех пор пока Куцелаба до них не доберется
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
spotlight
Ответ pasha_t
Гловер тебя вырубят дурак старый
этот дурак выдал самый зрелищный бой 2022 года и был в минуте, чтобы побить элитного бойца в своём прайме, этот дед уникум и им надо восхищаться
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pasha_t
Гловер тебя вырубят дурак старый
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-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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