Гловер Тейшейра: «Выиграю у Хилла и верну пояс. Не могу дождаться»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе поделился ожиданиями от боя с .

«Самый большой навык Хила – это его стойка. Они несут большую опасность. У него свободный стиль: он играется, а затем наносит жесткие удары.

Мой стиль известен всем. Я иду на бой, чтобы финишировать соперника. Я могу нокаутировать, могу закончить сабмишеном. Если появится возможность повалить соперника на настил, я сделаю это и буду бить его в партере.

Я хочу устроить шоу. Моя мечта осуществится, и рука будет поднята после боя. Выиграю у Хилла и верну пояс. Прошлый раз я был очень близок к победе, но я учел этот опыт и собираюсь воспользоваться шансом.

Когда я снова выиграю пояс, это будет невероятный момент. Когда я стал чемпионом в Абу-Даби, это было незабываемо, но Рио-Де-Жанейро, это особенный момент моей карьеры. Не могу дождаться», – сказал бразилец.

Бой Тейшейры и Хилла за вакантный титул в полутяжелом весе состоится 22 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

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