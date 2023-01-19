Хилл про бой с Тейшейрой: «Ради победы я готов на все, даже на убийство»

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе поделился ожиданиями от боя с .

«Ради победы я готов на все, я готов даже на убийство. Когда я выхожу в клетку, вы можете обратить внимание на мои глаза, как они меняются, и вам все сразу станет понятно.

Глядя в глаза Тейшейры, я видел небольшой огонь, и по нему видно, что он опытный боец и прошел через многое. Но у него нет такого желания побеждать, какое есть у меня.

Я бы сказал, что Гловер станет самым большим испытанием в моей карьере на данный момент. Просто потому что он дрался на высочайшем уровне и за его плечами колоссальный опыт», – сказал Хилл.

Бой Хилла и Тейшейры за вакантный титул в полутяжелом весе состоится 22 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

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