Хилл про бой с Тейшейрой: «Ради победы я готов на все, даже на убийство»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра UFC 283 Джамал Хилл Тейшейра – Хилл Бокс/MMA/UFC

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл поделился ожиданиями от боя с Гловером Тейшейрой.

«Ради победы я готов на все, я готов даже на убийство. Когда я выхожу в клетку, вы можете обратить внимание на мои глаза, как они меняются, и вам все сразу станет понятно.

Глядя в глаза Тейшейры, я видел небольшой огонь, и по нему видно, что он опытный боец и прошел через многое. Но у него нет такого желания побеждать, какое есть у меня.

Я бы сказал, что Гловер станет самым большим испытанием в моей карьере на данный момент. Просто потому что он дрался на высочайшем уровне и за его плечами колоссальный опыт», – сказал Хилл.

Бой Хилла и Тейшейры за вакантный титул в полутяжелом весе состоится 22 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

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2 комментария

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alexander bakulin
надеемся, дедуля по-быстрому придушит этого убийцу с пылким взглядом, не получив особого ущерба.
тогда с магомедом ещё сможет подраться в этом году. и не придётся ждать возвращния прохазки, до следующего титульника.
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j30
за гловера всей душой
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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