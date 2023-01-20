Энтони Смит единственный провалил взвешивание перед UFC 283: он был запасным в бою Тейшейры и Хилла

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Энтони Смит UFC 283 Джамал Хилл Тейшейра – Хилл Бокс/MMA/UFC

Топовый тяжеловес UFC Энтони Смит не уложился в лимит категории перед UFC 283. На весах он показал 93,7 кг при максимально допустимых 93 кг.

Смит не дерется на турнире: он был запасным в титульном поединке в полутяжелом весе между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом.

Смит провел 53 боя в профессиональной карьере и победил в 36-ти. В последнем бою он проиграл Магомеду Анкалаеву техническим нокаутом во втором раунде.

Взвешивание UFC 283: Тейшейра тяжелее Хилла, Фигейредо и Морено показали одинаковый вес

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1 комментарий

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Andrey Ivanov
Смит лох по жизни и тут опять лоханулся🤣
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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