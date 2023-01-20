Энтони Смит единственный провалил взвешивание перед UFC 283: он был запасным в бою Тейшейры и Хилла

Топовый тяжеловес UFC Энтони Смит не уложился в лимит категории перед UFC 283. На весах он показал 93,7 кг при максимально допустимых 93 кг.

Смит не дерется на турнире: он был запасным в титульном поединке в полутяжелом весе между и .

Смит провел 53 боя в профессиональной карьере и победил в 36-ти. В последнем бою он проиграл Магомеду Анкалаеву техническим нокаутом во втором раунде.

Взвешивание UFC 283: Тейшейра тяжелее Хилла, Фигейредо и Морено показали одинаковый вес