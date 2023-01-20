Магни – о тренировке с Чимаевым: «Думал поработать с этим волчонком над джиу-джитсу, но он определенно сделал меня»

Рейтинговый полусредневес UFC Нил Магни рассказал о тренировке с , когда бойцы встретились в Нью-Йорке.

«Хамзат определенно настоящий. Я пришел туда и подумал: «О, вот этот милый маленький волчонок , с которым я могу потренировать джиу-джитсу».

А потом все пошло очень быстро. Я стал больше общаться с этим парнем, лучше понимать, что, черт возьми, он действительно настоящий.

Он не тот боец или бой, к которому стоит относиться легкомысленно. Честно, если бы я получил этот бой раньше и смотрел ему за спину, то проиграл бы.

Есть видео, так что я даже не могу отрицать этого, он определенно взял верх надо мной на той тренировке. Все было очень уважительно, это не было каким-то супер-соревнованием.

Я бы мог оправдываться, типа: «О, я не выкладывался полностью, может быть, дело было в этом, может быть, в том, что он был больше».

Я мог бы назвать тысячу причин, почему эта тренировка прошла не в мою пользу. Но я никогда не буду одним из тех парней, которые сидят и говорят: «О, моему сопернику повезло».

Просто не собираюсь оправдываться. В тот день он определенно сделал меня, но я знаю, что это еще не конец», – сказал Магни.

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