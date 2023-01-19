Полина Емельяненко, жена бойца MMA Александра Емельяненко, рассказала о подарках мужу от главы Чечни Рамзана Кадырова.

– Многие знают, что Рамзан Ахматович – достаточно жесткий человек. Так понимаю, что он участвовал в тренировках с Сашей. Знаешь какие-то истории, жесткач случался?

– Про жесткач не знаю, но он часто приезжал на занятия. Помню, они отжимались – кто сколько раз сделает. Не на слабо, а просто. Рамзан Ахматович, кстати, тренируется как настоящий профессиональный спортсмен, проделывает такой объем работы…

Не просто человек, который ходит в зальчик – может наравне подтягиваться, приседать, поднимать тяжести. Помню, какие-то баттлы вдвоем с Сашей устраивали, что-то потом выкладывали в соцсети – кто сколько раз что сделает.

– Всем известно, что Рамзан Ахматович очень щедр и дарит своим спортсменам дорогие подарки. Саше какие-то презенты делал?

– Да, два «Мерседеса».

– А тебе?

– А мне – нет. Мне муж подарил.

– Один из них?

– Нет!

– Как же так? Куда ему два?

– Поделили машины между Грозным и Москвой. Потом Саша один из этих «Мерседесов» проспорил и отдал.

– Кому?

– Патриоту (Абузайд Висмурадов, заместитель председателя правительства Чеченской республики – примечание).

– Ничего себе! Нормальные споры.

– Да, там «Мерседесы» туда-сюда ходят.

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