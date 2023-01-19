Жена Емельяненко: «Делал ли Кадыров Саше презенты? Да, два «Мерседеса». Потом Саша один из них проспорил и отдал. Там «Мерседесы» туда-сюда ходят»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Полина Емельяненко, жена бойца MMA Александра Емельяненко, рассказала о подарках мужу от главы Чечни Рамзана Кадырова.

– Многие знают, что Рамзан Ахматович – достаточно жесткий человек. Так понимаю, что он участвовал в тренировках с Сашей. Знаешь какие-то истории, жесткач случался?

– Про жесткач не знаю, но он часто приезжал на занятия. Помню, они отжимались – кто сколько раз сделает. Не на слабо, а просто. Рамзан Ахматович, кстати, тренируется как настоящий профессиональный спортсмен, проделывает такой объем работы…

Не просто человек, который ходит в зальчик – может наравне подтягиваться, приседать, поднимать тяжести. Помню, какие-то баттлы вдвоем с Сашей устраивали, что-то потом выкладывали в соцсети – кто сколько раз что сделает.

– Всем известно, что Рамзан Ахматович очень щедр и дарит своим спортсменам дорогие подарки. Саше какие-то презенты делал?

– Да, два «Мерседеса».

– А тебе?

– А мне – нет. Мне муж подарил.

– Один из них?

– Нет!

– Как же так? Куда ему два?

– Поделили машины между Грозным и Москвой. Потом Саша один из этих «Мерседесов» проспорил и отдал.

– Кому?

– Патриоту (Абузайд Висмурадов, заместитель председателя правительства Чеченской республики – примечание).

– Ничего себе! Нормальные споры.

– Да, там «Мерседесы» туда-сюда ходят.

Александр Емельяненко 17 марта проведет боксерский поединок в Москве

Александр Емельяненко: «Попрошу своего менеджера организовать мне с Нганну бой по боксу»

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Diego Zidan
Ребята, вы живете в самой прекрасной стране:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CherenkovF
Скоро все свои Мерседесы Патриоту отдадим. Хотя мы и не спорили ни на что.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cooni Lee
Спортс=жёлтая пресса. О спорте зачем писать, когда есть ванда, шакира и т.п.
Отписка от вас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Merzus21
Ответ Сергей Орлов
И всё это на наши деньги, дорогие сограждане.
Крепостные себе таких мыслей не позволяли
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Poligraf Poligrafov
Ну да... то телеку показывали как Кадыров отжимается
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ Yndestad
Мы все видели отжимания кадырова. Атлет еще тот
Да, тоже вспомнил недавнее видео с отжиманиями, физрук в школе ни одного бы не засчитал)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
old folk
Ясное дело, за счёт бюджета удобно мерседесы туда-сюда гонять. Это ж не на свои.
Прямо как в той притче про камин
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Penarol
Это нормальная мужская сказочка…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Делал ли Саша презенты своей жене? Да, один в зубы, второй под глаз.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FortMinor
>2022 год
>дарить мерсы
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Склянов
Ничего нового,наши налоги пошли на Мерседесы для какого-то алкаша...
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yndestad
Мы все видели отжимания кадырова. Атлет еще тот
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
И всё это на наши деньги, дорогие сограждане.
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Чекрыжов
Как это всё отвратительно
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Al561
Скоро крепостных дарить будут, а потом на лошадей и собак менять
+73
-2
+71
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
Жена - друг человека!!!

🤭😅😅
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mohnatiy
Пожелаю нам всем жить так, чтобы легко можно было проспорить мерина и не расстроиться))
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pasha_t
Ответ Глебиньо
Чем больше у людей денег и славы-тем меньше мозгов.Молчала бы уже
Она наверное и не скрывает что тп ,которая к балбесу на хвост прыгнула
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глебиньо
Чем больше у людей денег и славы-тем меньше мозгов.Молчала бы уже
+45
-4
+41
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий