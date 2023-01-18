Чемпион ACA Борисов: «Бойцы UFC переоценены. Они не лучше, чем у нас здесь»

Теги UFC MMA ACA Бокс/MMA/UFC

Чемпион ACA в наилегчайшем весе Олег Борисов считает, что UFC – переоцененная лига.

«UFC переоценена многими зрителями в плане того, что это UFC, там такие бойцы... Да ничем они не лучше, чем у нас здесь, в ACA. Они такие же.

Смотришь, в спортивном паблике [написано]: выиграл у такого-то. Да у нас все победят этих бойцов. Поверьте, все, кто находится в топ-15 [ACA]. У нас каждый третий выиграет у этих бойцов. Неужели это не понятно? Это я так думаю.

Я просто уже все выводы свои сделал, мне все ясно. И сам я в UFC не попаду, потому что сложно, наверное, потому что у меня возраст. Я не переживаю, я всем переболел, и спортом переболел. У меня уже совсем другие мысли.

Если я сейчас буду участвовать в Гран-при, дай бог, конечно... я настраиваюсь, правда у меня травмы. А так чувствую себя хорошо, но травма конечно - это такое дело... Пакость такая», – сказал Борисов.

Шара Буллет про условия в UFC: «Больше, чем 50+50 тысяч долларов за бой»

В боксе в 14 раз больше смертей, чем в MMA. Возможно, на это влияют перчатки

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruslan Isaev
Без химии 80% бойцов АСА выступали бы максимум в поп ММА помойках. Какой-то у них комплекс постоянно сравнивают себя с Юфс.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Ганбаров
Даже поп ММА им прикурить дал по охвату аудитории. Чему свидетельствуют просмотры на ютубе и популярность бойцов.
А они все на ЮФС поглядывают...
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Ачкасов
Ответ Великий Алонсо
Совершенно прав. UFC просто распиаренное место, там такие же бойцы обычные. Очень часто туда приезжают ноунеймы и избивают известных бойцов UFC, показывая реальный уровень промоушена.
Тот же Перейра в другом промоушене отлетел от типа и тот ему и в стойке нормально накидать успел. А в ufc он чемпион без поражений
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Совершенно прав. UFC просто распиаренное место, там такие же бойцы обычные. Очень часто туда приезжают ноунеймы и избивают известных бойцов UFC, показывая реальный уровень промоушена.
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий