Чемпион ACA Борисов: «Бойцы UFC переоценены. Они не лучше, чем у нас здесь»

Чемпион ACA в наилегчайшем весе Олег Борисов считает, что UFC – переоцененная лига.

«UFC переоценена многими зрителями в плане того, что это UFC, там такие бойцы... Да ничем они не лучше, чем у нас здесь, в ACA. Они такие же.

Смотришь, в спортивном паблике [написано]: выиграл у такого-то. Да у нас все победят этих бойцов. Поверьте, все, кто находится в топ-15 [ACA]. У нас каждый третий выиграет у этих бойцов. Неужели это не понятно? Это я так думаю.

Я просто уже все выводы свои сделал, мне все ясно. И сам я в UFC не попаду, потому что сложно, наверное, потому что у меня возраст. Я не переживаю, я всем переболел, и спортом переболел. У меня уже совсем другие мысли.

Если я сейчас буду участвовать в Гран-при, дай бог, конечно... я настраиваюсь, правда у меня травмы. А так чувствую себя хорошо, но травма конечно - это такое дело... Пакость такая», – сказал Борисов.

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