Джейк Пол предложил Томми Фьюри подраться в Манчестере 18 февраля

Теги бокс Томми Фьюри Джейк Пол Пол — Фьюри Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол снова обратился к Томми Фьюри с предложением о поединке.

В этот раз Пол-младший предлагает брату Тайсона Фьюри встретиться на ринге в Великобритании уже в феврале 2023 года.

«Я сделал все, что в моих силах, чтобы бой против этого боксера с рекордом 8-0 состоялся, в том числе предложил устроить все в Манчестере 18 февраля в партнерстве с Фрэнком и Джорджем Уорренами. Я рассматриваю любую другую альтернативу, чтобы этот бой состоялся», – сказал Пол.

Фергюсон обратился к Джейку Полу: «Ты можешь стать одним из моих учеников, чемп. Только чемпионское дерьмо»

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