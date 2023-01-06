Джейк Пол предложил Томми Фьюри подраться в Манчестере 18 февраля

Видеоблогер и начинающий боксер снова обратился к Томми Фьюри с предложением о поединке.

В этот раз Пол-младший предлагает брату Тайсона Фьюри встретиться на ринге в Великобритании уже в феврале 2023 года.

«Я сделал все, что в моих силах, чтобы бой против этого боксера с рекордом 8-0 состоялся, в том числе предложил устроить все в Манчестере 18 февраля в партнерстве с Фрэнком и Джорджем Уорренами. Я рассматриваю любую другую альтернативу, чтобы этот бой состоялся», – сказал Пол.

Фергюсон обратился к Джейку Полу: «Ты можешь стать одним из моих учеников, чемп. Только чемпионское дерьмо»