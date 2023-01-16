Фигейредо: «Я не подерусь с Сехудо, потому что он мой брат»

Чемпион UFC в наилегчайшем весе рассказал о желании перейти в легчайший дивизион и подраться с чемпионом, если им не будет .

«Я не подерусь с Сехудо, потому что он мой брат. Генри помогал мне, когда было нужно, поэтому я не могу драться с ним», – сказал Фигейредо.

В 2020 году Сехудо победил Доминика Круса и защитил титул чемпиона в легчайшем весе. После этого он завершил карьеру.

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