Фигейредо: «Я не подерусь с Сехудо, потому что он мой брат»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Дейвисон Фигейредо Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо рассказал о желании перейти в легчайший дивизион и подраться с чемпионом, если им не будет Генри Сехудо.

«Я не подерусь с Сехудо, потому что он мой брат. Генри помогал мне, когда было нужно, поэтому я не могу драться с ним», – сказал Фигейредо.

В 2020 году Сехудо победил Доминика Круса и защитил титул чемпиона в легчайшем весе. После этого он завершил карьеру.

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1 комментарий

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Yavich
А два года назад обзывал толстяком и нокаутировать хотел 😂
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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