IBA разрешила боксерам 10-сантиметровые бороды. Шею закрывать все еще нельзя

Теги IBA бокс Бокс/MMA/UFC

Международная ассоциация бокса (IBA) изменила правила, касающиеся внешнего вида бойцов на ринге.

Теперь боксерам в поединках под эгидой IBA разрешается носить бороду: ее длина не должна превышать 10 сантиметров и закрывать шею.

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2 комментария

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Dmitry Shaolin
бред
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Sobachkin
Дагестан теперь ушёл в бокс
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