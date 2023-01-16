IBA разрешила боксерам 10-сантиметровые бороды. Шею закрывать все еще нельзя
Международная ассоциация бокса (IBA) изменила правила, касающиеся внешнего вида бойцов на ринге.
Теперь боксерам в поединках под эгидой IBA разрешается носить бороду: ее длина не должна превышать 10 сантиметров и закрывать шею.
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