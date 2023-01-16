IBA разрешила боксерам 10-сантиметровые бороды. Шею закрывать все еще нельзя

Международная ассоциация бокса (IBA) изменила правила, касающиеся внешнего вида бойцов на ринге.

Теперь боксерам в поединках под эгидой IBA разрешается носить бороду: ее длина не должна превышать 10 сантиметров и закрывать шею.

Глава IBA Кремлев призвал МОК допустить россиян до соревнований: «Спортсмены – не политические инструменты. Они не заслужили, чтобы к ним так плохо относились»

Владимир Кличко: «IBA выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности»