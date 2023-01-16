Дмитрий Бивол: «Я – плод СССР. Принадлежу России, Молдове и Киргизии»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что считает себя представителем сразу трех стран.

«Я – плод Советского Союза. Молдова и Киргизия были частью СССР. Мои родители познакомились в России.

И после развала Союза я начал себя делить. А я принадлежу и России, и Киргизии, и Молдове», – сказал Бивол.

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