Гаджиев – о продаже Fight Nights: «Думаю, что новости на эту тему появятся нескоро»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что процесс продажи промоушена владельцам не движется вперед.

«Думаю, что знаковые новости на эту тему появятся нескоро. Главное, чтобы выиграл зритель. Летом на эту тему я говорил с Заурбеком Хасиевым.

Мы просто рассуждали, как это могло бы быть. Потом я беседовал с Амиром [Мурадовым]. Он мне сказал, что ведет диалог с Майрбеком.

Поэтому для меня – это не новость. Но ничего принципиально за последний месяц не изменилось.

Нужно, чтобы все встретились, посидели, подумали, кто-то получил материальную мотивацию, кто-то моральную.

Я беседовал с Амиром в декабре, и он сказал, что скоро на эту тему пообщаемся. В любом случае, разговор нужен. Определенности нет.

И не могу это назвать пустыми разговорами, потому что бы тогда Амир позвонил и сказал: «Камил, мы не договорились с Майрбеком. Может быть другой покупатель».

Не секрет, что Мурадов хочет продать AMC Fight Nights. Новости со знаком молния точно нет», – сказал Гаджиев.

Гаджиев – о гран-при Bellator в легком весе: «Российский финал практически неизбежен»

Гаджиев – о конфликте с Дураевым: «Как спортсмен он не заслужил гонорар в 100 тысяч долларов»