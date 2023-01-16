Александр Емельяненко подержал на руках львенка: «Его нашли в пустыне и держат у шейха, пока не окрепнет»
Известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко делиться с подписчиками подробностями поездки в Дубай.
«Этого львенка нашли в пустыне. Шейх забрал его и разместил у себя до того, как он окрепнет. Благородный поступок!» – подписал видео Емельяненко-младший.
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