Александр Емельяненко подержал на руках львенка: «Его нашли в пустыне и держат у шейха, пока не окрепнет»

Известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко делиться с подписчиками подробностями поездки в Дубай.

«Этого львенка нашли в пустыне. Шейх забрал его и разместил у себя до того, как он окрепнет. Благородный поступок!» – подписал видео Емельяненко-младший.

«Удивлен хорошей физической подготовкой». Александр Емельяненко поборолся с шейхом

Александр Емельяненко: «Попрошу своего менеджера организовать мне с Нганну бой по боксу»