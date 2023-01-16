Александр Емельяненко подержал на руках львенка: «Его нашли в пустыне и держат у шейха, пока не окрепнет»

Теги Александр Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко делиться с подписчиками подробностями поездки в Дубай.

«Этого львенка нашли в пустыне. Шейх забрал его и разместил у себя до того, как он окрепнет. Благородный поступок!» – подписал видео Емельяненко-младший.

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5 комментариев

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mister1
Львёнок рычит и думает да с кане дыши на меня перегаром
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Михаил Зюбин
Даже Львенок захотел Сашке вмазать и выиграть этот бой..
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DanaWhite
Новости которые мы заслужили
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Ответ уличный иуда
Кроме шуток. Саня то реально за голову взялся походу, потихоньку восстанавливается. Сравнивая с его положением 1-2 года назад, это прогресс)
Куда восстанавливается? Проиграть блогеру Коваленко? Да, это прогресс
+4
-1
+3
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уличный иуда
Кроме шуток. Саня то реально за голову взялся походу, потихоньку восстанавливается. Сравнивая с его положением 1-2 года назад, это прогресс)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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