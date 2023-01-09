Менеджер Александра Емельяненко: «Ведутся переговоры о выступлении в ОАЭ и Казахстане, ориентируемся на февраль-март»

Никита Бурчак, менеджер российского ветерана тяжелого веса ММА Александра Емельяненко, заявил, что его клиент не планирует затягивать с возвращением на ринг.

Напомним, что в декабре 2022 года Емельяненко-младший провел поединок по правилам ММА со , уступив решением судей.

«Ведутся переговоры о выступлении Александра Емельяненко в ОАЭ, Казахстане и России. Что касается варианта с боем в России – обсуждается возможность проведения одного реванша.

Пока детали рассказать не могу, но это не реванш с Коваленко. По срокам следующего боя Александра мы ориентируемся на конец февраля и март. Не исключен вариант проведения боя 23 февраля. Александр в отличном состоянии», – сказал Бурчак.

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