Емельяненко-младший – об уходе Хабиба из ММА: «Фокусирование на семье – благородное дело»

Теги Александр Емельяненко Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко отреагировал на решение Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии смешанных единоборств.

«Это личное дело Хабиба, внутри индустрии он уже сделал все, что можно придумать. Уверен, он так или иначе будет находится рядом со спортом и единоборствами, так как он получил мировую известность именно в этом направлении.

Если он сейчас пропадет из индустрии, а потом вернется для того, чтобы сделать красивый рейтинг 30:0 с завоеванием титула и умопомрачительным гонораром — это было бы одним из величайших событий спорта. Но полный уход из спорта и фокусирование на семье — это благородное дело», – сказал Емельяненко.

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1 комментарий

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Иса Умаров
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АЕ сегодня трезв! Молодец
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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