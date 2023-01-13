Копылов про бой с Сориано на UFC Fight Night 217: «Все может закончиться в любую минуту»

Средневес UFC Роман Копылов поделился ожиданиями от поединка с Пунахили Сориано на 217, который пройдет 15 января.

«Форма отличная. Провели отличные сборы, готовы показать красивую, зрелищную схватку, чтобы порадовать фанатов.

Мой соперник – очень серьезный ударник, отлично показывает себя в стойке, напористый. Я думаю, мы покажем зрелищный бой в стойке – зрители такое любят.

Думаю, вас ждет шикарный бой, который может закончиться в любую минуту», – сказал Копылов.

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