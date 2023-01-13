Копылов про бой с Сориано на UFC Fight Night 217: «Все может закончиться в любую минуту»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роман Копылов UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Средневес UFC Роман Копылов поделился ожиданиями от поединка с Пунахили Сориано на UFC Fight Night 217, который пройдет 15 января.

«Форма отличная. Провели отличные сборы, готовы показать красивую, зрелищную схватку, чтобы порадовать фанатов.

Мой соперник – очень серьезный ударник, отлично показывает себя в стойке, напористый. Я думаю, мы покажем зрелищный бой в стойке – зрители такое любят.

Думаю, вас ждет шикарный бой, который может закончиться в любую минуту», – сказал Копылов.

Умар Нурмагомедов: «В конце 2024 года я буду претендентом номер один»

Боец-сибиряк из поселка под Кемерово катается на УАЗе по грязи и коллекционирует страны в UFC

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экочёрт 4000
Че-то пофиг на этот бой
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий