Мухаммад Мокаев: «У нас есть дата, имя соперника и место проведения боя. Скоро я стану чемпионом»

Теги легчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Британо-дагестанский боец Мухаммад Мокаев сообщил, что получил соперника и дату следующего боя.

«У нас есть дата, имя соперника и место проведения боя. Никогда не сомневайтесь во мне! Скоро я стану чемпионом», – написал Мокаев.

В последнем поединке в октябре 2022-го Мокаев победил сабмишеном в третьем раунде Малкольма Гордона.

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