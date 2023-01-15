Мухаммад Мокаев: «У нас есть дата, имя соперника и место проведения боя. Скоро я стану чемпионом»

Британо-дагестанский боец сообщил, что получил соперника и дату следующего боя.

«У нас есть дата, имя соперника и место проведения боя. Никогда не сомневайтесь во мне! Скоро я стану чемпионом», – написал Мокаев.

В последнем поединке в октябре 2022-го Мокаев победил сабмишеном в третьем раунде Малкольма Гордона.

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