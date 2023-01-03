Джон Маккарти: «Уайт не может утверждать, что все лучшие оказываются в UFC. Яркий пример – Федор Емельяненко»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA Федор Емельяненко Джон Маккарти тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Известный рефери Джон Маккарти рассказал, почему президент UFC Дэйна Уайт не прав, утверждая, что промоушен заключает контракты с лучшими бойцами мира.

«Уже доказано, что это неправда. Есть много примеров, и самый яркий из них – Федор Емельяненко. Он решил, что не хочет мириться с некоторыми вещами, и пошел своим путем.

Не хочу говорить, что Уайт ошибается, но он не может утверждать, что все лучшие оказываются в UFC, потому что это неправда», – сказал Маккарти.

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11 комментариев

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IrbIS
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Емельяненко никогда и не был лучшим, что вообщем то время и показало, улетел от Хендерсона, бигфут им настил ринга вытирал, ну и привет от Вердума, просто русским нацюкам больше и зацепиться не за что, кроме как за старика из Украины...одна из скреп их нелегкой судьбы
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vyacheslavsemirechenko
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в ONE в легких весовых есть монстры такие, что UFC и не снилось
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Бабай Бабаев
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Ответ AVKU
Когда Фёдор был лучшим, UFC не была лучшей лигой мира. А когда стала, Фёдор уже лучшим не был.
Прайд всегда был шоу, где ставка делалась не на спортивную победу, а на скрещивание бойцов с разной техникой боя. Прайд и UFC нельзя сравнивать.
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Леня Клевер
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Ответ Alan Dutch
Во времена Фёдора Pride FC был равным по статусу промоушеном с UFC, сейчас у UFC нет и близко конкурентов, поэтому все лучшие в UFC
Во времена Федора в Pride, UFC и рядом не стоял, особенно что касается тяжелой весовой
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Бабай Бабаев
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Очень хорошо, что Федя не подписал контракт с UFC. А то бы стал мальчиком для битья, где каждый шпен с навыками бокса старался бы потоптаться на Последнем Имитаторе. Это примерно как желание разных моральных уродов сфотографироваться на фоне убитых ими в Африке львов.
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Alan Dutch
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Во времена Фёдора Pride FC был равным по статусу промоушеном с UFC, сейчас у UFC нет и близко конкурентов, поэтому все лучшие в UFC
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AVKU
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Когда Фёдор был лучшим, UFC не была лучшей лигой мира. А когда стала, Фёдор уже лучшим не был.
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Vasiliy S
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Ответ Spirt Ru
Что,Федька ,что Шлем всегда раздражали. По фамилии же видно ,что неруси. Против Украины ничего не говорят,как воды в рот набрали. Почему,вот они не на фронте? Мне,вот допустим придет повестка ,я пойде несмотря на плохое зрение. А,эти оба предатели внутри. Да,и какое наследие у Феди? Его,даже малые били ,типа Хендо.
> придет повестка ,я пойде несмотря на плохое зрение

Ну, бывает
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Spirt Ru
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Что,Федька ,что Шлем всегда раздражали. По фамилии же видно ,что неруси. Против Украины ничего не говорят,как воды в рот набрали. Почему,вот они не на фронте? Мне,вот допустим придет повестка ,я пойде несмотря на плохое зрение. А,эти оба предатели внутри. Да,и какое наследие у Феди? Его,даже малые били ,типа Хендо.
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Jordan95
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Так лучшие же, все правильно Дана сказал.
Или Федор побил бы Веласкеса/Кормье или Дос Сантоса в то время? А чуть позже Нганну или Миочича?
Ну максимум ДДС подловил бы. В остальных случаях миссматч.
Особенно с ДС было бы забавно бой глянуть, жаль в Страйкфорсе не пересеклись, это бы добавило хайпа Кормье по ходу карьеры, хотя как бойцы они совсем на разном уровне.
В то время пончик ещё был со здоровой спиной, а это значит полёт нормальный)
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mqh9pzrxgf
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Федор скорее исключение. В большинстве своем все лучшие в юфс
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