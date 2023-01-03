Джон Маккарти: «Уайт не может утверждать, что все лучшие оказываются в UFC. Яркий пример – Федор Емельяненко»

Известный рефери рассказал, почему президент UFC Дэйна Уайт не прав, утверждая, что промоушен заключает контракты с лучшими бойцами мира.

«Уже доказано, что это неправда. Есть много примеров, и самый яркий из них – . Он решил, что не хочет мириться с некоторыми вещами, и пошел своим путем.

Не хочу говорить, что Уайт ошибается, но он не может утверждать, что все лучшие оказываются в UFC, потому что это неправда», – сказал Маккарти.

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