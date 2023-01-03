Джон Маккарти: «Уайт не может утверждать, что все лучшие оказываются в UFC. Яркий пример – Федор Емельяненко»
Известный рефери Джон Маккарти рассказал, почему президент UFC Дэйна Уайт не прав, утверждая, что промоушен заключает контракты с лучшими бойцами мира.
«Уже доказано, что это неправда. Есть много примеров, и самый яркий из них – Федор Емельяненко. Он решил, что не хочет мириться с некоторыми вещами, и пошел своим путем.
Не хочу говорить, что Уайт ошибается, но он не может утверждать, что все лучшие оказываются в UFC, потому что это неправда», – сказал Маккарти.
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Ну, бывает
Или Федор побил бы Веласкеса/Кормье или Дос Сантоса в то время? А чуть позже Нганну или Миочича?
Ну максимум ДДС подловил бы. В остальных случаях миссматч.
Особенно с ДС было бы забавно бой глянуть, жаль в Страйкфорсе не пересеклись, это бы добавило хайпа Кормье по ходу карьеры, хотя как бойцы они совсем на разном уровне.
В то время пончик ещё был со здоровой спиной, а это значит полёт нормальный)