Экс-боец UFC Энтони Джонсон умер в возрасте 38 лет (Ариэль Хельвани)

Теги происшествия UFC полутяжелый вес (MMA) Джейк Шилдс Bellator Энтони Джонсон Ариэль Хельвани Бокс/MMA/UFC

В возрасте 38 лет после продолжительной болезни скончался бывший боец UFC Энтони Джонсон.

Об этом сообщили репортер MMA Fighting Ариэль Хельвани и экс-боец ММА Джейк Шилдс.

Джонсон ушел из UFC в 2017 году, после чего четыре года не выходил в клетку. В 2021 году он провел один поединок в Bellator (нокаутировал Хосе Аугусто Азеведу Барроса), после чего больше не выступал в ММА.

На счету Энтони Джонсона 23 победы в профессиональных смешанных единоборствах при шести поражениях.

 

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