Экс-боец UFC Энтони Джонсон умер в возрасте 38 лет (Ариэль Хельвани)
В возрасте 38 лет после продолжительной болезни скончался бывший боец UFC Энтони Джонсон.
Об этом сообщили репортер MMA Fighting Ариэль Хельвани и экс-боец ММА Джейк Шилдс.
Джонсон ушел из UFC в 2017 году, после чего четыре года не выходил в клетку. В 2021 году он провел один поединок в Bellator (нокаутировал Хосе Аугусто Азеведу Барроса), после чего больше не выступал в ММА.
На счету Энтони Джонсона 23 победы в профессиональных смешанных единоборствах при шести поражениях.
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