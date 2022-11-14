Экс-боец UFC Энтони Джонсон умер в возрасте 38 лет (Ариэль Хельвани)

В возрасте 38 лет после продолжительной болезни скончался бывший боец UFC Энтони Джонсон.

Об этом сообщили репортер MMA Fighting Ариэль Хельвани и экс-боец ММА Джейк Шилдс.

Джонсон ушел из UFC в 2017 году, после чего четыре года не выходил в клетку. В 2021 году он провел один поединок в (нокаутировал Хосе Аугусто Азеведу Барроса), после чего больше не выступал в ММА.

На счету Энтони Джонсона 23 победы в профессиональных смешанных единоборствах при шести поражениях.