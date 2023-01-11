Сехудо принял вызов О’Мэлли: «Ты как пачка «Скиттлс», которой сделали аборт»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо отреагировал на вызов топового бойца легчайшего веса О’Мэлли.

«Шон, ты как пачка «Скиттлс», которой сделали аборт. В любое время, в любом месте», – написал Сехудо в соцсетях.

Напомним, что завершил карьеру в мае 2020 года в статусе чемпиона наилегчайшего и легчайшего веса. Но в 2022 году американец начал намекать на возвращение в бои.

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