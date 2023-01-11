Сехудо принял вызов О’Мэлли: «Ты как пачка «Скиттлс», которой сделали аборт»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо отреагировал на вызов топового бойца легчайшего веса Шона О’Мэлли.

«Шон, ты как пачка «Скиттлс», которой сделали аборт. В любое время, в любом месте», – написал Сехудо в соцсетях.

Напомним, что Генри Сехудо завершил карьеру в мае 2020 года в статусе чемпиона наилегчайшего и легчайшего веса. Но в 2022 году американец начал намекать на возвращение в бои.

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2 комментария

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Spirt Ru
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Чё то китайца нашего не слыхать. Янь,там не забухал случаем?
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Магжан Тунгатаров
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Пачка скитлз которой сделали аборт)))))) звучит круто, но максимально не понятно
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