Bellator 290 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (Калифорния, США) состоится турнир Bellator 290, в рамках которого пройдет реванш между чемпионом тяжелого дивизиона и .

Где и во сколько смотреть Bellator 290?

Турнир в Инглвуде стартует в 02:00 по московскому времени, главный бой вечера пройдет не раньше 05:00. Bellator 290 покажут на канале Showtime и на официальном ютюб-канале промоушена.

Кард Bellator 290

Помимо реванша Емельяненко и Бейдера на турнире подерутся и Джонни Эблин, Сабах Хомаси и Бреннан Уорд, и Майкл Ломбардо, Лоренц Ларкин и Мухамед Берхамов.