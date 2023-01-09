Bellator 290 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Бреннан Уорд Нейман Грейси Анатолий Токов Емельяненко - Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (Калифорния, США) состоится турнир Bellator 290, в рамках которого пройдет реванш между чемпионом тяжелого дивизиона Райаном Бейдером и Федором Емельяненко.

Где и во сколько смотреть Bellator 290?

Турнир в Инглвуде стартует в 02:00 по московскому времени, главный бой вечера пройдет не раньше 05:00. Bellator 290 покажут на канале Showtime и на официальном ютюб-канале промоушена.

Кард Bellator 290

Помимо реванша Емельяненко и Бейдера на турнире подерутся Анатолий Токов и Джонни Эблин, Сабах Хомаси и Бреннан Уорд, Нейман Грейси и Майкл Ломбардо, Лоренц Ларкин и Мухамед Берхамов.

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