Bellator 290 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (Калифорния, США) состоится турнир Bellator 290, в рамках которого пройдет реванш между чемпионом тяжелого дивизиона Райаном Бейдером и Федором Емельяненко.
Где и во сколько смотреть Bellator 290?
Турнир в Инглвуде стартует в 02:00 по московскому времени, главный бой вечера пройдет не раньше 05:00. Bellator 290 покажут на канале Showtime и на официальном ютюб-канале промоушена.
Кард Bellator 290
Помимо реванша Емельяненко и Бейдера на турнире подерутся Анатолий Токов и Джонни Эблин, Сабах Хомаси и Бреннан Уорд, Нейман Грейси и Майкл Ломбардо, Лоренц Ларкин и Мухамед Берхамов.
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