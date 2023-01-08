Рамазан Исмаилов: «Мне кажется, уходу Хабиба из индустрии ММА поспособствовал разговор с мусульманским проповедником»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии ММА.

«У Хабиба была прекрасная карьера, он всего добился. Сейчас есть финансовые возможности отдыхать, ничем не заниматься и жить своей жизнью.

Мне кажется, уходу из индустрии ММА поспособствовал разговор с мусульманским проповедником Закиром Найком. Может, общение с ним повлияло на Хабиба и теперь он решил жить для себя.

Человеку, посвятившему всю свою жизнь спорту, тяжело будет обрубить все связи. Должна быть сила воли решиться на это. Раз Хабиб сказал, значит, так и будет.

Но полностью он не откажется от спорта. Хабиб меньше будет уделять внимания ММА в медиапространстве, не будет вести бойцов, не будет сидеть в тренерском углу.

У Нурмагомедовых целое наследие, пусть они и продвигаются в индустрии», – считает Исмаилов-старший.

Хабиб совсем ушел из ММА – но он же уходил? Что это значит?

Гаджиев про уход Хабиба из ММА: «Ну что, он разве не подойдет в угол Усмана и Умара, когда те будут драться?»

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2 комментария

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Назар Игорь
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Для кого-то спорт, а для Нурмагометовых индустрия.
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Костя Петров
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Да хватит, ушел и ушел
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