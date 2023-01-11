Нганну встретился с Это’О: «Увидел, какую потрясающую работу мой брат делает для камерунского футбола»

Чемпион UFC в тяжелом весе рассказал о встрече с бывшим футболистом Самюэлем Это’О, который сейчас возглавляет Федерацию футбола Камеруна.

«Побывал сегодня в Федерации футбола, увидев, какую потрясающую работу мой брат делает для камерунского футбола», – написал Нганну в соцсетях.

Нганну – уроженец Камеруна и первый в истории этой страны чемпион UFC. Самюэль Это’О играл за национальную сборную с 1997 по 2014 год, забив 56 мячей в 118 матчах.

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