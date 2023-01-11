Нганну встретился с Это’О: «Увидел, какую потрясающую работу мой брат делает для камерунского футбола»

Теги Самюэль Это′О UFC тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал о встрече с бывшим футболистом Самюэлем Это’О, который сейчас возглавляет Федерацию футбола Камеруна.

«Побывал сегодня в Федерации футбола, увидев, какую потрясающую работу мой брат делает для камерунского футбола», – написал Нганну в соцсетях.

Нганну – уроженец Камеруна и первый в истории этой страны чемпион UFC. Самюэль Это’О играл за национальную сборную с 1997 по 2014 год, забив 56 мячей в 118 матчах.

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17 комментариев

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charly001
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Две машины
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Winterburn
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Странно, что он не возглавил федерацию футбола Дагестана
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Экспертное мнение
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Ответ Вадим Дзахоев
А можно и нам увидеть или услышать, что такого потрясающего он делает?
Выпнул журналиста в Катаре в стиле Лю Кенга
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Veld
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брац брац ты мой брац, брац-брац (с) Ак-47
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Team_Coach
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Ответ Флоренти́но Пéрес
Нганну встретился с Это’О: «Увидел, какую потрясающую работу мой брат проделал против журналиста на ЧМ»
Хотел пошутить про журналиста, но ты опередил, но ЭТО’О все равно крутой футболист был. Лучше бить провокаторов журналистов, чем лежачих судей.
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Team_Coach
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Ответ Флоренти́но Пéрес
Нганну встретился с Это’О: «Увидел, какую потрясающую работу мой брат проделал против журналиста на ЧМ»
Хотел пошутить про журналиста, но ты опередил, но ЭТО’О все равно крутой футболист был. Лучше бить провокаторов журналистов, чем лежачих судей.
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Juninho P.
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Про Керимова наверняка успел нарассказать))
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Северный болельщик
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Ответ damondiamond
А зачем Этоо повесил свой портрет на стену?
Потому что он Дориан Грей
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Флоренти́но Пéрес
Нганну встретился с Это’О: «Увидел, какую потрясающую работу мой брат проделал против журналиста на ЧМ»
"Отличный соккеркик, не зря этим самым соккером занимался"👹
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stubborn89
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Ответ QWertY
Это не его портрет, а портрет его сына
и по совместительству внука Думбия
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Вася Енотов
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Интересно обсуждали проблему возраста по паспорту на соответствие фактическому?))
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Андрей Тихонов
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Ответ damondiamond
А зачем Этоо повесил свой портрет на стену?
Там скорее слегка схуднувший Стэнли Хадсон из "Офиса".
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Флоренти́но Пéрес
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Нганну встретился с Это’О: «Увидел, какую потрясающую работу мой брат проделал против журналиста на ЧМ»
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QWertY
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Ответ damondiamond
А зачем Этоо повесил свой портрет на стену?
Это не его портрет, а портрет его сына
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Вадим Дзахоев
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А можно и нам увидеть или услышать, что такого потрясающего он делает?
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Stan789
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Ответ damondiamond
А зачем Этоо повесил свой портрет на стену?
Это заявка на шутку 2023 года.
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damondiamond
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А зачем Этоо повесил свой портрет на стену?
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