Хабиб: «Дэйна Уайт – лучший промоутер всех времен. Никто даже близко не стоит»

Бывший чемпион UFC в легком весе назвал президента промоушена лучшим промоутером в мире.

«На мой взгляд, Дэйна Уайт — лучший промоутер всех времен. Никто даже близко не стоит.

Я стараюсь учиться у него, ведь я только начинаю. Полагаю, что смогу многое освоить за счет него в течение следующих 10-20 лет.

Дэйна ведет игру, но даже в такой ситуации нужно у него учиться. В прошлый раз он сказал мне: «Теперь ты будешь лучше понимать меня», – сказал Нурмагомедов.

В октябре 2020-го Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Сейчас Хабиб владеет промоушеном Eagle FC.

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