Менеджер Фьюри заявил, что Тайсон хочет провести три боя в 2023 году

Теги тяжелый вес Фрэнк Уоррен Деонтей Уайлдер Франческо Пьянета Тайсон Фьюри бокс Сефер Сефери Бокс/MMA/UFC

Фрэнк Уоррен, со-менеджер английского чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его клиент в 2023 году планирует провести как минимум три боя.

Последний раз три боя за год Фьюри проводил в 2018 году, когда победил Сефера Сефери и Франческо Пьянету и вничью закончил титульник с Деонтеем Уайлдером.

Последний раз Фьюри дрался в декабре-2022, когда победил Дерека Чисору и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

IBF разрешила Усику не проводить обязательную защиту против Хрговича. Теперь он может подраться с Фьюри

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2 комментария

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Cantstoped
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Это тот, который уже пару раз завязывал с боксом?😅
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AveCaezar
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Это тот, который уже пару раз завязывал с боксом?😅
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