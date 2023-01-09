Менеджер Фьюри заявил, что Тайсон хочет провести три боя в 2023 году
Фрэнк Уоррен, со-менеджер английского чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его клиент в 2023 году планирует провести как минимум три боя.
Последний раз три боя за год Фьюри проводил в 2018 году, когда победил Сефера Сефери и Франческо Пьянету и вничью закончил титульник с Деонтеем Уайлдером.
Последний раз Фьюри дрался в декабре-2022, когда победил Дерека Чисору и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
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