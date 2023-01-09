Менеджер Фьюри заявил, что Тайсон хочет провести три боя в 2023 году

Фрэнк Уоррен, со-менеджер английского чемпиона мира по боксу в тяжелом весе , заявил, что его клиент в 2023 году планирует провести как минимум три боя.

Последний раз три боя за год Фьюри проводил в 2018 году, когда победил Сефера Сефери и и вничью закончил титульник с .

Последний раз Фьюри дрался в декабре-2022, когда победил Дерека Чисору и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

IBF разрешила Усику не проводить обязательную защиту против Хрговича. Теперь он может подраться с Фьюри