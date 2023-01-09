Монсон – о Хабибе: «Уверен, он может стать министром спорта Дагестана»

Бывший боец ММА Джефф Монсон высказался о перспективах после его решения покинуть индустрию ММА.

«Думаю, чем бы ни решил заниматься Хабиб после ухода из ММА, он сделает это в Дагестане, чтобы попытаться помочь этому региону, особенно в спорте.

Это может быть и политика: например, должность министра спорта. Уверен, в будущем он может стать министром спорта Дагестана.

Или, может быть, Хабиб займется волонтерской и благотворительной деятельностью в республике», – сказал Джефф.

Светлана Журова – о Хабибе в политике: «После ухода из MMA он мог бы стать депутатом»

Хабиб не планирует идти в политику и может заняться бизнесом, связанным с футболом