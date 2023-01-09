Монсон – о Хабибе: «Уверен, он может стать министром спорта Дагестана»

Теги UFC Джефф Монсон Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший боец ММА Джефф Монсон высказался о перспективах Хабиба Нурмагомедова после его решения покинуть индустрию ММА.

«Думаю, чем бы ни решил заниматься Хабиб после ухода из ММА, он сделает это в Дагестане, чтобы попытаться помочь этому региону, особенно в спорте.

Это может быть и политика: например, должность министра спорта. Уверен, в будущем он может стать министром спорта Дагестана.

Или, может быть, Хабиб займется волонтерской и благотворительной деятельностью в республике», – сказал Джефф.

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Хабиб не планирует идти в политику и может заняться бизнесом, связанным с футболом

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1 комментарий

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Руслан Ганбаров
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Только региона, а то министром спорта могут только мастодонты своего дела типа Мутко и прочих стать
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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