Кормье сообщил о примирении с Джейком Полом: «Мы списались, и он оказался уважительным парнем»

Теги UFC Даниэль Кормье бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что конфликт с видеоблогером и начинающим боксером Джейком Полом в прошлом.

Ранее Пол позволял себе резкие реплики в адрес Кормье, что едва не привело к их драке на одном из турниров UFC.

«Пару недель назад мы с Джейком Полом списывались по поводу выступления на моем шоу и обсуждали его будущее.

Честно говоря, у нас с Джейком ранее было несколько стычек. Но когда я начал с ним переписываться, он оказался очень уважительным парнем.

У нас действительно получился уважительный разговор. Мы не спорили, не ругались», – сказал Кормье.

Конор – о контракте Пола с PFL: «Какой же идиот. Ради чего, дурачок?»

Фергюсон обратился к Джейку Полу: «Ты можешь стать одним из моих учеников, чемп. Только чемпионское дерьмо»

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1 комментарий

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Andrey Ivanov
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Пол сказал толстому,что считает его величайшим тяжеловесом,а не Джонса.Вот кормье и потек 🤣
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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