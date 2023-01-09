Кормье сообщил о примирении с Джейком Полом: «Мы списались, и он оказался уважительным парнем»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что конфликт с видеоблогером и начинающим боксером в прошлом.

Ранее Пол позволял себе резкие реплики в адрес Кормье, что едва не привело к их драке на одном из турниров UFC.

«Пару недель назад мы с Джейком Полом списывались по поводу выступления на моем шоу и обсуждали его будущее.

Честно говоря, у нас с Джейком ранее было несколько стычек. Но когда я начал с ним переписываться, он оказался очень уважительным парнем.

У нас действительно получился уважительный разговор. Мы не спорили, не ругались», – сказал Кормье.

Конор – о контракте Пола с PFL: «Какой же идиот. Ради чего, дурачок?»

Фергюсон обратился к Джейку Полу: «Ты можешь стать одним из моих учеников, чемп. Только чемпионское дерьмо»