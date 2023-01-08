Адесанья станцевал на сцене с Xzibit. Перед этим он примерил 10-килограммовую цепь

Теги UFC Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья посетил концерт рэпера Xzibit и станцевал вместе с ним на сцене.

«C-Walk с Xzibit. Самое крутое, что я сделал за год. И это только январь», – написал Адесанья.

 

Перед этим они пообщались за сценой. Xzibit показал Адесанье цепь, которая, по его словам, весит 10 килограммов.

Чемпион UFC красит ногти и волосы (в розовый!), делает женский маникюр и носит ожерелья. А однажды – у него выросла грудь

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Салман Ахалавов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ситинец
Да ладно тот самый Xzibit который тачки прокачивал до сих пор на сценах выступает???
А ты думал он машины продает?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ситинец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да ладно тот самый Xzibit который тачки прокачивал до сих пор на сценах выступает???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dayanch Orazov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Dancing in the ghetto!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий