Адесанья станцевал на сцене с Xzibit. Перед этим он примерил 10-килограммовую цепь
Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья посетил концерт рэпера Xzibit и станцевал вместе с ним на сцене.
«C-Walk с Xzibit. Самое крутое, что я сделал за год. И это только январь», – написал Адесанья.
Перед этим они пообщались за сценой. Xzibit показал Адесанье цепь, которая, по его словам, весит 10 килограммов.
Чемпион UFC красит ногти и волосы (в розовый!), делает женский маникюр и носит ожерелья. А однажды – у него выросла грудь
3 комментария