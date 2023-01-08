Адесанья станцевал на сцене с Xzibit. Перед этим он примерил 10-килограммовую цепь

Экс-чемпион UFC в среднем весе посетил концерт рэпера Xzibit и станцевал вместе с ним на сцене.

«C-Walk с Xzibit. Самое крутое, что я сделал за год. И это только январь», – написал Адесанья.

Перед этим они пообщались за сценой. Xzibit показал Адесанье цепь, которая, по его словам, весит 10 килограммов.

Чемпион UFC красит ногти и волосы (в розовый!), делает женский маникюр и носит ожерелья. А однажды – у него выросла грудь