Конор снова анонсировал возвращение: «Я собираюсь пробить кого-нибудь насквозь»

Теги UFC Дастин Порье Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в очередной раз заявил, что намерен вернуться к боям.

В последний раз ирландец дрался летом 2021 года, когда он сломал ногу в бою с Дастином Порье.

«После возвращения я собираюсь пробить кого-нибудь насквозь. Поверьте в это. И мне все равно, кого. В очередь», – написал Конор в соцсетях.

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5 комментариев

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Левая михалыча
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Вопрос к юзеру из спортс ру:
Зачем ты болеешь за конора
Он: ну во первых у него 5 тыщ миллиардов долларов!
А во вторых?
Во вторых ну.., он ну.., у него прикольная тату.
А в третих:
А в третих он ходить как петух!
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Мама Живанилда
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Следующей будет пробита правая нога
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Axmat Cecenov
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Это он про Виски
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Isa Babaev
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Все таки Хабиб убил в Коноре что то, после и карьера пошла на спад, 2 поражения от Порье, победа над пенсионером Серроне, и трештоки унылые стали
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Kanan Jarrus
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Чикен анонсировал предстоящее унижение: «Я собираюсь пробить очередное дно»
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