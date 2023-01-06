Конор снова анонсировал возвращение: «Я собираюсь пробить кого-нибудь насквозь»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в очередной раз заявил, что намерен вернуться к боям.
В последний раз ирландец дрался летом 2021 года, когда он сломал ногу в бою с Дастином Порье.
«После возвращения я собираюсь пробить кого-нибудь насквозь. Поверьте в это. И мне все равно, кого. В очередь», – написал Конор в соцсетях.
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Зачем ты болеешь за конора
Он: ну во первых у него 5 тыщ миллиардов долларов!
А во вторых?
Во вторых ну.., он ну.., у него прикольная тату.
А в третих:
А в третих он ходить как петух!