Конор снова анонсировал возвращение: «Я собираюсь пробить кого-нибудь насквозь»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в очередной раз заявил, что намерен вернуться к боям.

В последний раз ирландец дрался летом 2021 года, когда он сломал ногу в бою с .

«После возвращения я собираюсь пробить кого-нибудь насквозь. Поверьте в это. И мне все равно, кого. В очередь», – написал Конор в соцсетях.

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