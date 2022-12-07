Смит не верит в Конора в четвертом бою с Порье: «Дастин просто лучше. Это факт»

Рейтинговый полутяжеловес UFC Энтони Смит не видит смысла в четвертом поединке между и .

Напомним, что «Бриллианту» удалось переломить ход противостояния с Конором, выиграть два боя подряд досрочно, закрыв проигрыш нокаутом в 2014 году.

«На самом деле, Макгрегора не было ни в одном из двух последних противостояний с Порье. Так что я полностью склоняюсь к победе Дастина, если они еще раз встретятся.

Если честно, я являюсь фанатом Порье, и куплю все что он продает. Но, если убрать предубеждения, то я думаю, что он просто лучше. Это факт», – сказал Смит.

Смит – о перепалке Конора и Порье в соцсетях: «Я люблю Дастина, но его заявления полны дерьма»

Конор посмеялся над стафилококком Порье: «Отрежь ногу и сохрани ее до Хеллоуина»